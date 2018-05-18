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«Волжане-СамГТУ» готовятся к полуфиналу телевизионной Премьер-лиги КВН

Игра состоится в Москве 13 июня.
 
Четвертьфинал Премьер-лиги прошел в столице во вторник, 15 мая, в ММЦ «Планета КВН». Играли 7 команд: самарские «Волжане-СамГТУ», а также «Город снов» (Элиста), «Громокошки» (Липецк), «Актеры» (Санкт-Петербург), «Система зажигания» (Елабуга), «Шурочка» (Семибратово), «19.30 ДГТУ» (Ростов-на-Дону-Азов).
 
По итогу игры команда КВН «Волжане-СамГТУ» прошла в следующий этап сезона Премьер-лиги. Справедливости ради стоит отметить, что «Волжане» не чисто самарская команда. Лишь четверо парней - жители областной столицы, еще двое из Тольятти, остальные из Волгограда. На вопрос о том, как же ребята нашли друг друга, они отвечают с улыбкой: «КВН объединяет города».
 
У команды есть меньше месяца, чтобы подготовить программу, достойную прохода в финал. Подробности будущего выступления ребята пока не раскрывают.
 
- Программу пока держим в секрете. Придется сделать еще более сильное выступление, чем в четвертьфинале, чтобы пройти дальше, - говорит участник команды Виктор Федькин. - Оно должно содержать в себе все элементы: песни, танцы и, конечно же, хорошие шутки. Мы с ребятами посмотрим видео с игр наших соперников, определим их слабые стороны и ударим по ним. Первоочередная задача сейчас — выйти в финал, потом выиграть его, а затем уже попасть в Высшую лигу, где играла наша любимая команда - «Сок». Хотим повторить ее успех.
 
Премьер-лига КВН – одна из главных лиг Международного союза КВН, открыта в 2003 году. Эфиры игр проходят на Первом канале. Ведущий – Александр Александрович Масляков. Чемпион лиги получает право автоматического участия в играх Высшей лиги следующего сезона.
 
  
Дата: 18 мая 2018 , 15:30
170
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Волжане-СамГТУ
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