«Волжане-СамГТУ» готовятся к полуфиналу телевизионной Премьер-лиги КВН
Игра состоится в Москве 13 июня.
Четвертьфинал Премьер-лиги прошел в столице во вторник, 15 мая, в ММЦ «Планета КВН». Играли 7 команд: самарские «Волжане-СамГТУ», а также «Город снов» (Элиста), «Громокошки» (Липецк), «Актеры» (Санкт-Петербург), «Система зажигания» (Елабуга), «Шурочка» (Семибратово), «19.30 ДГТУ» (Ростов-на-Дону-Азов).
По итогу игры команда КВН «Волжане-СамГТУ» прошла в следующий этап сезона Премьер-лиги. Справедливости ради стоит отметить, что «Волжане» не чисто самарская команда. Лишь четверо парней - жители областной столицы, еще двое из Тольятти, остальные из Волгограда. На вопрос о том, как же ребята нашли друг друга, они отвечают с улыбкой: «КВН объединяет города».
У команды есть меньше месяца, чтобы подготовить программу, достойную прохода в финал. Подробности будущего выступления ребята пока не раскрывают.
- Программу пока держим в секрете. Придется сделать еще более сильное выступление, чем в четвертьфинале, чтобы пройти дальше, - говорит участник команды Виктор Федькин. - Оно должно содержать в себе все элементы: песни, танцы и, конечно же, хорошие шутки. Мы с ребятами посмотрим видео с игр наших соперников, определим их слабые стороны и ударим по ним. Первоочередная задача сейчас — выйти в финал, потом выиграть его, а затем уже попасть в Высшую лигу, где играла наша любимая команда - «Сок». Хотим повторить ее успех.
Премьер-лига КВН – одна из главных лиг Международного союза КВН, открыта в 2003 году. Эфиры игр проходят на Первом канале. Ведущий – Александр Александрович Масляков. Чемпион лиги получает право автоматического участия в играх Высшей лиги следующего сезона.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 мая 2018
112
18 мая 2018
109
18 мая 2018
208
18 мая 2018
285
18 мая 2018 , 17:16
112
Самые заметные новости недели с 14 по 18 мая, по версии sgpress.ru .
18 мая 2018 , 16:58
109
В мэрии обсудили первые проектные решения.
18 мая 2018 , 15:30
170
Игра состоится в Москве 13 июня.
18 мая 2018 , 15:07
135
По сообщению департамента городского хозяйства и экологии, вероятнее всего, работы будут...
18 мая 2018 , 14:15
196
Впереди два солнечных и тёплых выходных дня, а это значит, что настала пора строить планы на...
18 мая 2018 , 14:08
143
На базе кошачьего отделения приюта для животных «Надежда» - котейни...
18 мая 2018 , 13:21
232
Инцидент произошел в четверг, 17 мая, в 16:20 около дома № 5 по улице Репина в Жигулевске.
18 мая 2018 , 12:42
208
19-28 октября в самарском академическом театре оперы и балета пройдет XVIII фестиваль...
18 мая 2018 , 12:16
187
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 17 мая, в Самарском районе.
18 мая 2018 , 12:10
285
Продолжается ремонт здания усадьбы Петра Шихобалова, более известного как "Дом с...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
6400
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4261
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3315
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3034
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2935
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
2 мая 2018
4261
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2061
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2168
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1603
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1561
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...