Звезды мирового балета выступят в Самаре





Его программа традиционно включает два гала-концерта и три балетных спектакля. Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены, также будет показана премьера 87 театрального сезона - балета Пуни «Эсмеральда».

Алла Шелест - одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу нашего театра.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

Программа фестиваля:

Открытие фестиваля – 19 октября в 18:30

Шелест-гала

Дирижер – Евгений Хохлов

21 октября в 18:30

Балет Л. Минкуса «Баядерка»

Дирижер – Андрей Данилов

24 октября в 18:30

Балет Ц. Пуни «Эсмеральда»

Дирижер – Евгений Хохлов

26 октября в 18:30

Балет П. Чайковского «Спящая красавица»

Дирижер – Евгений Хохлов

Закрытие фестиваля – 28 октября в 18:30

Петипа-гала

Дирижер – Андрей Данилов