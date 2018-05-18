Спасатели эвакуировали трех человек с заброшенного причала самарского элеватора

В районе Речного вокзала отдыхала компания молодых людей. Они решили поплавать вдоль берега на резиновой лодке в районе бывшего элеватора (заброшенный причал разгрузки зерна с баржи). В темноте лодка напоролась на железные арматуры и получила повреждения.

Молодые люди успели перебраться на уступ причала высотой 10-15 метров. В течение двух часов они искали пути отступления на берег. В итоге они вызвали спасателей.

В 1:34 на помощь пострадавшим вышли спасатели Центральной спасательной станции. Людей сняли с уступа причала и эвакуировали на берег, где их ждали друзья, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.