Спасатели эвакуировали трех человек с заброшенного причала самарского элеватора
Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 17 мая, в Самарском районе.
В районе Речного вокзала отдыхала компания молодых людей. Они решили поплавать вдоль берега на резиновой лодке в районе бывшего элеватора (заброшенный причал разгрузки зерна с баржи). В темноте лодка напоролась на железные арматуры и получила повреждения.
Молодые люди успели перебраться на уступ причала высотой 10-15 метров. В течение двух часов они искали пути отступления на берег. В итоге они вызвали спасателей.
В 1:34 на помощь пострадавшим вышли спасатели Центральной спасательной станции. Людей сняли с уступа причала и эвакуировали на берег, где их ждали друзья, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
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