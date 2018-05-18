Киноизмышлизм. «Дэдпул-2» - удачный сиквел или конвейерная поделка? (18+)

-Ну, разумеется, будет. На что вообще рассчитывал этот горе-критик? «Удачный сиквел или конвейерная поделка?» - парень, ты серьезно? Вот таким дешевым кликбейтом ты хотел сбить с толку целевую аудиторию моего гениального сиквела? Пф, ноль шансов приятель, ноль шансов. Ребята, покупаем билетики и бежим в кино делать мне выручку. -Ну, разумеется, будет. На что вообще рассчитывал этот горе-критик? «Удачный сиквел или конвейерная поделка?» - парень, ты серьезно? Вот таким дешевым кликбейтом ты хотел сбить с толку целевую аудиторию моего гениального сиквела? Пф, ноль шансов приятель, ноль шансов. Ребята, покупаем билетики и бежим в кино делать мне выручку.



У Марвел сейчас есть две основные киновселенные – это вселенная Мстителей и Людей-Икс. И если Мстителей и всевозможные сольники про Тора, Железного Человека, Капитана Америку и прочих снимают по одной схеме, внося в нее минимальные изменения, то вселенная Людей-Икс развивается и эволюционирует. Например, история о Росомахе в фильме «Логан» превратилась в настоящую драму и почти камерное роад-муви. Эмоции и отношения героев там вышли на первый план, потеснив экшен. Но «Логан» со взрослым рейтингом 18+ вышел в 2017 году, а вот годом ранее был снят «Дэдпул», который показал, что комиксовые блокбастеры можно и нужно снимать с черным юмором, кровищей и нецензурной бранью. В первом «Дэдпуле» были безбашенные шутки, отлично поставленный экшен, насилие и стеб над жанром кинокомикса. А еще авторы ломали четвертую стену и Дэдпул часто обращался с речью прямо к зрителям.



У Марвел сейчас есть две основные киновселенные – это вселенная Мстителей и Людей-Икс. И если Мстителей и всевозможные сольники про Тора, Железного Человека, Капитана Америку и прочих снимают по одной схеме, внося в нее минимальные изменения, то вселенная Людей-Икс развивается и эволюционирует. Например, история о Росомахе в фильме «Логан» превратилась в настоящую драму и почти камерное роад-муви. Эмоции и отношения героев там вышли на первый план, потеснив экшен. Но «Логан» со взрослым рейтингом 18+ вышел в 2017 году, а вот годом ранее был снят «Дэдпул», который показал, что комиксовые блокбастеры можно и нужно снимать с черным юмором, кровищей и нецензурной бранью. В первом «Дэдпуле» были безбашенные шутки, отлично поставленный экшен, насилие и стеб над жанром кинокомикса. А еще авторы ломали четвертую стену и Дэдпул часто обращался с речью прямо к зрителям.







































Первого «Дэдпула» поставил никому неизвестный на тот момент режиссер Тим Миллер, а вот второго уже Дэвид Литч – режиссер крутого боевика «Джон Уик», неплохого шпионского экшена «Взрывная блондинка» и грядущего спин-оффа «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу». И смена режиссера даже пошла фильму на пользу, он получился в два раза драйвовее и смешнее.

- Бла-бла-бла, да кому интересны его аналитические опусы? Главная звезда здесь – я и рассказывать нужно про меня! А тема у нас такая. Короче, после первого фильма я такой стал мастером-ассасином, крошу себе на окрошку всяких подонков разных национальностей и полов. Я ведь не расист какой-нибудь и личность крайне толерантная. Мне не важно кому рубить голову – женщине или мужику, азиату или чернокожему. Будь уверен, если ты негодяй и за тебя заплатят – я тебя убью. Ну, в общем, жизнь удалась. И девушка-красавица у меня есть, и о ребенке мы с ней думаем, но тут все катится к черту! В мою жизнь врывается солдат из будущего Кейбл, как какой-нибудь Джон Коннор, и нам приходится косплеить Терминатора. - Бла-бла-бла, да кому интересны его аналитические опусы? Главная звезда здесь – я и рассказывать нужно про меня! А тема у нас такая. Короче, после первого фильма я такой стал мастером-ассасином, крошу себе на окрошку всяких подонков разных национальностей и полов. Я ведь не расист какой-нибудь и личность крайне толерантная. Мне не важно кому рубить голову – женщине или мужику, азиату или чернокожему. Будь уверен, если ты негодяй и за тебя заплатят – я тебя убью. Ну, в общем, жизнь удалась. И девушка-красавица у меня есть, и о ребенке мы с ней думаем, но тут все катится к черту! В мою жизнь врывается солдат из будущего Кейбл, как какой-нибудь Джон Коннор, и нам приходится косплеить Терминатора.













































Впрочем, во второй части «Дэдпул» несколько прибавил в серьезности. В фильме есть элементы драмы, поднимаются темы семьи и друзей, героизма и самопожертвования. Кому-то, возможно, это может не понравиться, но по мне это раскрывает персонажа Дэдпула с новой стороны. В первом фильме мне не очень нравилось то, что Дэдпул кривлялся почти каждую минуту экранного времени, поэтому сопереживалось ему гораздо меньше. В фильме просто море шуток и самоиронии. Сценаристы картины, включая актера Райана Рейнольдса, хорошенько посмеялись над издательством комиксов DC – досталось и Бэтмену, и Супермену, и другим героям конкурирующей с Марвел киновселенной. Авторы шутят и сами над собой, высмеивают присущие другим фильмам Марвел штампы, тепло смеются над Росомахой, к которому у Дэдпула особая любовь. Качество шуток, как и в первом фильме, варьируется от неловких и пошлых до злободневных и почти гениальных.Впрочем, во второй части «Дэдпул» несколько прибавил в серьезности. В фильме есть элементы драмы, поднимаются темы семьи и друзей, героизма и самопожертвования. Кому-то, возможно, это может не понравиться, но по мне это раскрывает персонажа Дэдпула с новой стороны. В первом фильме мне не очень нравилось то, что Дэдпул кривлялся почти каждую минуту экранного времени, поэтому сопереживалось ему гораздо меньше.

- Потому что он бесчувственный сухарь! Но по части шуток он прав – мы написали крутой сценарий! Конечно, пришлось добавить новых персонажей – мы прописали для вас харизматичного антагониста с внятной мотивацией, добавили в мою команду всяких парней и девчонок разной степени крутости – у нас тут бой-девка Домино, управляющая удачей, Человек-Невидимка (выкуси Universal!), один мужик плюется кислотой, другой огнем кидается! А еще Джаггернаута завезли – ну полный комплект. Покупаем билетик и в кино, в кино, в кино. Вы ведь хотите триквел, правда? - Потому что он бесчувственный сухарь! Но по части шуток он прав – мы написали крутой сценарий! Конечно, пришлось добавить новых персонажей – мы прописали для вас харизматичного антагониста с внятной мотивацией, добавили в мою команду всяких парней и девчонок разной степени крутости – у нас тут бой-девка Домино, управляющая удачей, Человек-Невидимка (выкуси Universal!), один мужик плюется кислотой, другой огнем кидается! А еще Джаггернаута завезли – ну полный комплект. Покупаем билетик и в кино, в кино, в кино. Вы ведь хотите триквел, правда?



Бюджет фильма вырос в два раза, поэтому авторы смогли снять более масштабный и изобретательный экшен, погони по городским улицам, масштабные разрушения – словом, отрывались на полную катушку. Некоторым второстепенным персонажам из первой части добавили больше экранного времени, сделав из них полноценных участников команды Дэдпула.



Бюджет фильма вырос в два раза, поэтому авторы смогли снять более масштабный и изобретательный экшен, погони по городским улицам, масштабные разрушения – словом, отрывались на полную катушку. Некоторым второстепенным персонажам из первой части добавили больше экранного времени, сделав из них полноценных участников команды Дэдпула.







































Актеры справились со своими ролями на ура. Райан Рейнольдс все-также великолепен в роли Дэдпула, Джош Бролин идеально вписался в роль сурового вояки из будущего Кейбла, актриса Зази Битц очень органично смотрелась в образе Домино. Отдельного упоминания заслуживает музыка – в фильме играет много крутых песен, которые подходят каждому моменту – от AC/DC до A-ha. А еще вас ждет лучшая сцена после титров в истории, в которой Дэдпул…

- Знаете, что я ненавижу в обзорщиках больше всего? СПОЙЛЕРЫ! В аду для этих ребят приготовлено особое место, рядом с любителями поболтать в кинотеатре и похрустеть пакетиками с чипсами и попкорном. А этот парень только что собирался проспойлерить вам мою гениальную сцену после титров. Сейчас начищу свои катаны и наведаюсь к нему в гости поработать сверхурочно. Дэдпул в России, а, как вам такое? Хотите увидеть? Тогда почему вы еще здесь? Покупаем билетик и марш в кино, марш-марш-марш. - Знаете, что я ненавижу в обзорщиках больше всего? СПОЙЛЕРЫ! В аду для этих ребят приготовлено особое место, рядом с любителями поболтать в кинотеатре и похрустеть пакетиками с чипсами и попкорном. А этот парень только что собирался проспойлерить вам мою гениальную сцену после титров. Сейчас начищу свои катаны и наведаюсь к нему в гости поработать сверхурочно. Дэдпул в России, а, как вам такое? Хотите увидеть? Тогда почему вы еще здесь? Покупаем билетик и марш в кино, марш-марш-марш.

Приятного просмотра!

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