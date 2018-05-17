На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка

В этом году на оборудование и содержание городских пляжей бюджетом города предусмотрено 35,3 миллиона рублей. Все пляжи уже убраны от послепаводкового мусора. Мэрия заключила договор на поставку 15,3 тысячи тонн речного песка. Им засыплют пляжи, когда уровень воды в Волге снизится до отметки в 29 метров.

На территории пляжей в этом сезоне установят 1393 единицы пляжного оборудования, что на 103 больше, чем в 2017 году. Установят новые скамейки-диванчики и теневые скамейки, качели-качалки, тенты для грибков и скамеек, детские игровые комплексы, стойки, буйки, бачки для мусора. Уже изготавливаются и 43 новых информационных щита с дублированием информации на русском и английском языках.

В Самаре 8 пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысячи квадартных метров: на первой очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской; на второй очереди набережной (от Маяковского до спуска по Первомайской - до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на четвертой очереди набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; пляж Красноглинского района.

Для маломобильных горожан в этом году будут функционировать уже 2 специализированных пляжа, которые оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. Один доступный пляж расположится, как и прежде, на первой очереди набережной (в районе Некрасовского спуска). Второй будет создан в районе спуска по Маяковского (на территории пляжа второй очереди набережной).