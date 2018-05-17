На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка
В городе началась подготовка к купальному сезону.
В этом году на оборудование и содержание городских пляжей бюджетом города предусмотрено 35,3 миллиона рублей. Все пляжи уже убраны от послепаводкового мусора. Мэрия заключила договор на поставку 15,3 тысячи тонн речного песка. Им засыплют пляжи, когда уровень воды в Волге снизится до отметки в 29 метров.
На территории пляжей в этом сезоне установят 1393 единицы пляжного оборудования, что на 103 больше, чем в 2017 году. Установят новые скамейки-диванчики и теневые скамейки, качели-качалки, тенты для грибков и скамеек, детские игровые комплексы, стойки, буйки, бачки для мусора. Уже изготавливаются и 43 новых информационных щита с дублированием информации на русском и английском языках.
В Самаре 8 пляжей протяженностью почти 4 км и площадью 170,3 тысячи квадартных метров: на первой очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской; на второй очереди набережной (от Маяковского до спуска по Первомайской - до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»); на четвертой очереди набережной (от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; в районе СФГУП "Санаторий Можайский"; пляж Красноглинского района.
Для маломобильных горожан в этом году будут функционировать уже 2 специализированных пляжа, которые оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. Один доступный пляж расположится, как и прежде, на первой очереди набережной (в районе Некрасовского спуска). Второй будет создан в районе спуска по Маяковского (на территории пляжа второй очереди набережной).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2018
116
17 мая 2018
91
17 мая 2018
133
17 мая 2018
141
17 мая 2018 , 17:42
57
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа...
17 мая 2018 , 17:21
116
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
17 мая 2018 , 17:15
91
Ее установят на пересечении улиц Гагарина и Победы.
17 мая 2018 , 16:58
133
Открытие рабочего движение по всей ширине по улице Полтавской намечено на 20:00 четверга, 17...
17 мая 2018 , 16:50
117
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра...
17 мая 2018 , 15:51
187
Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».
17 мая 2018 , 15:36
141
В городе началась подготовка к купальному сезону.
17 мая 2018 , 15:23
143
Жителей аварийных зданий расселили.
17 мая 2018 , 13:29
166
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 18 мая, в большинстве районов днем пройдут кратковременные...
17 мая 2018 , 13:19
141
В понедельник, 28 мая, в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
6103
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3296
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
2981
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2678
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2024
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2128
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1567
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1522
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...