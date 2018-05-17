За граффити в Самаре предлагают штрафовать и привлекать к уголовной ответственности

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации разработало правовое управление аппарата губдумы. Сотрудники управления предлагали штрафовать нарушителей за самовольное нанесение надписей и изображений на стены зданий, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах многоквартирных домов, иных общественных местах на суммы от 2 до 3 тысяч рублей. Однако члены комитета настояли на том, чтобы прописать в законопроекте штраф в 5 тысяч рублей.

После утверждения поправок на ближайшем пленарном заседании думы их отправят на утверждение в федеральный центр. Кроме того, депутаты Самарской губернской думы размышляют над проектом поправок в Уголовный кодекс РФ, чтобы за повторное нарушение привлекать любителей рисовать граффити в запрещенных местах уже к уголовной ответственности.