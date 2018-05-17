На ближайшем пленарном заседании губдума может принять закон о голосовании по месту нахождения

Избирательная комиссия области предлагает изменить выборное законодательство в регионе. Например, установить на уровне региона институт голосования избирателей по месту нахождения «Мобильный избиратель». Этот механизм опробовали в ходе избирательных кампаний регионального уровня в 2017 году и на выборах президента РФ в марте этого года. Одновременно предлагается исключить из избирательного законодательства возможность досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям. Если документ одобрят на комитете, а затем и на ближайшем пленарном заседании губдумы, то в сентябре губернатора Самарской области будут выбирать уже по новым правилам. На губернаторских выборах также планируют предусмотреть возможность назначения наблюдателей Общественной палатой региона.

Кроме того, законопроект предусматривает еще несколько изменений. Например, справки об отсутствии судимости кандидаты смогут собирать за несколько месяцев до старта избирательной кампании, а бесплатные площадки и эфирное время будут предоставляться только кандидатам, а не избирательным объединениям.

Комитет по законодательству рекомендовал принять законопроект в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании губдумы.