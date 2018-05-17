В Доме Курлиной открылась экспозиция «У истоков модерна»

Они интересны еще и тем, что создавались руками художников, работавших в своеобразной лаборатории, которую создал в своем поместье промышленник Савва Мамонтов. Увлеченный искусством миллионер, девизом которого были слова «Жизнь коротка - искусство вечно», построил на территории Абрамцево столярные и гончарные мастерские, создал студию для занятий живописью и оборудовал домашний театр.

Деятели искусства живо восприняли идею Мамонтова соединить принципы европейского ар-нуво с русскими народными мотивами и принялись за дело. Они украсили дачу великолепными строениями в новом русском стиле.

Хотя Илья Репин называл Абрамцево лучшей дачей на свете, бездельничать здесь никому не позволялось. На выставке можно полюбоваться этюдами окрестностей имения, протекающей поблизости реки Вори, которые писали с натуры в обязательном порядке все художники - от мэтров до начинающих. Здесь же наброски, сделанные во время «рисовальных вечеров» и эскизы декораций и костюмов спектаклей, поставленных в Абрамцево по пьесам самого Саввы Ивановича и так любимого им Александра Островского.

Еще одной идеей Мамонтова было то, что искусство должно окружать людей повсюду. Очень популярными стали мебельные гарнитуры, выполненные мастерами под руководством жены Саввы Ивановича Елизаветы Григорьевны и талантливой художницы Елены Поленовой. Некоторые из мебельных шедевров - резные столики, расписные «шкапчики» и кресла - можно увидеть на выставке в Доме Курлиной.

Под влиянием Мамонтова даже живописцы стали заниматься прикладным творчеством. Жемчужиной представляемой в Самаре коллекции стали скульптуры Михаила Врубеля, созданные по мотивам оперы «Снегурочка».

Представители заповедника в свою очередь заявили, что они чувствуют себя в Самаре как дома. Ведь Мамонтов купил поместье в 1870 году у дочери Сергея Аксакова - автора «Аленького цветочка», отца одного из самарских губернаторов.

Выставка в Музее модерна продлится до 15 августа. (6+)

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