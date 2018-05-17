17 мая 2018 года,
18:03
$ 62.3    73.78   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В «Уместном театре» поставили малоизвестный рассказ Максима Горького

Куб у них не белый, а скорее светло-серый. Таков цвет стен в новом пространстве Самарского литературно-мемориального музея «Горький центр». Но концепция белого куба 20-х годов XX века, согласно которой объекты искусства выставляются в белом пространстве, «Уместным театром» сохраняется. 
 
Сначала в комнате нет абсолютно ничего, кроме исполнителя главной роли и светильников. Потом появятся пластиковые стаканы «с водкой», шумные пластиковые бутылки, светящийся шар, которым персонажи будут завороженно любоваться, сжимая все пространство вселенной до размеров этого условного глобуса. Традиционные для «Уместного» приемы создают неповторимый почерк театра, который, что удивительно, сохраняется вне зависимости от того, кто из режиссеров в данный момент представляет свою работу. В этот раз сразу двое постановщиков взялись разгадывать тайны поздней прозы Максима Горького. 
 
- «Голубая жизнь» - это не тот Горький, которого мы знаем из школьной программы, - рассказала театральный критик Татьяна Журчева во вступительном слове (прекрасная традиция «Уместного театра»). - Вокруг любой крупной противоречивой фигуры всегда нарастает множество мифов: он и буревестник, и пролетарский писатель, и классик. Ему многое вменялось в вину, на него возлагалась ответственность за неудачи советской литературы, репрессии… После написания хрестоматийных песен - о соколе, о буревестнике - он прожил еще много. Часть этого времени - в эмиграции. У него была возможность посмотреть на свое прошлое, на свою молодость, внутрь самого себя. Он многое переосмыслил. Его эмигрантская проза 20-х годов - удивительная вещь. Ее мало кто читает. Даже горьковеды редко занимаются ее изучением. 
 
Тем интереснее увидеть на сцене исследование на эту тему двух молодых режиссеров. Практически не меняя текста первоисточника, постановщики Игорь Катасонов и Артем Устинов добиваются того, что малоизвестный рассказ вековой давности звучит невероятно актуально. Они вместе с публикой погружаются во внутренний мир главного героя произведения, следуя за его фантазией, колеблющейся на границе безумия и переступающей эту грань. Мечты о Париже, об идеальной и иллюзорной «голубой жизни» генерируют в его воображении (и на сцене) различные образы: то возлюбленной, то умерших родителей, то воздушного мира французских фильмов новой волны. 
 
В эту несуществующую, сумбурную, но сладостную для Константина Миронова реальность постоянно вторгается внешний мир в виде других персонажей. И чаще всего - его альтер-эго, максимально вульгарный и приземленный столяр Каллистрат. Артем Устинов и Игорь Катасонов сами взялись за исполнение главных ролей. Их видимое удовольствие от происходящего и обилие самоиронии раскрывают в тексте Горького невероятные юмористические пласты, на что публика с готовностью реагирует смехом. 
 
Конечно, это плод подогретого экспрессивным эскизом воображения, но во время обсуждения показа (еще одна чудесная традиция «Уместных») казалось, что в хитро прищуренных глазах Горького на большом плакате вспыхивают искорки - настолько доволен «пролетарский» писатель тем, что потомки ломают головы над загадками его поздней прозы.
 
Дата: 17 мая 2018 , 09:24
199
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Уместный театр
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Команда Самарской области вошла в тройку победителей спортивной эстафеты на
17 мая 2018
59
Команда Самарской области вошла в тройку победителей спортивной эстафеты на "Туриаде"
В Самаре официально открывается второй пятизвездочный отель
17 мая 2018
118
В Самаре официально открывается второй пятизвездочный отель
Самарцам предложили нарисовать стелу Советского района
17 мая 2018
93
Самарцам предложили нарисовать стелу Советского района
По мосту у «Пепси - Колы» откроют движение в обе стороны
17 мая 2018
133
По мосту у «Пепси - Колы» откроют движение в обе стороны
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
17 мая 2018
118
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников
17 мая 2018
189
В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников
На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка
17 мая 2018
141
На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка
У гостиницы Lotte на Самарской на месте аварийных домов высадят деревья и уложат асфальт
17 мая 2018
147
У гостиницы Lotte на Самарской на месте аварийных домов высадят деревья и уложат асфальт
Предстоящие выходные в Самарской области ожидаются жаркими и дождливыми
17 мая 2018
167
Предстоящие выходные в Самарской области ожидаются жаркими и дождливыми
Лента новостей
17 мая 2018 , 17:42
59
Команда Самарской области вошла в тройку победителей спортивной эстафеты на "Туриаде"
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа...
17 мая 2018 , 17:21
118
В Самаре официально открывается второй пятизвездочный отель
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
17 мая 2018 , 17:15
93
Самарцам предложили нарисовать стелу Советского района
Ее установят на пересечении улиц Гагарина и Победы.
17 мая 2018 , 16:58
133
По мосту у «Пепси - Колы» откроют движение в обе стороны
Открытие рабочего движение по всей ширине по улице Полтавской намечено на 20:00 четверга, 17...
17 мая 2018 , 16:50
118
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра...
17 мая 2018 , 15:51
189
В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников
Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».
17 мая 2018 , 15:36
141
На самарские пляжи завезут 15 тысяч тонн песка
В городе началась подготовка к купальному сезону.
17 мая 2018 , 15:23
147
У гостиницы Lotte на Самарской на месте аварийных домов высадят деревья и уложат асфальт
Жителей аварийных зданий расселили.
17 мая 2018 , 13:29
167
Предстоящие выходные в Самарской области ожидаются жаркими и дождливыми
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 18 мая, в большинстве районов днем пройдут кратковременные...
17 мая 2018 , 13:19
142
Популярный самарский теле-радио ведущий примет участие в спектакле
В понедельник, 28 мая,  в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
6103
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4204
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3296
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
2981
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2678
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4204
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2024
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2128
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1567
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1522
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.