С июля самарские застройщики смогут получать одновременно только одно разрешение на строительство
1 июля вступят в силу изменения в Федеральный закон №214, который регулирует участие граждан в долевом строительстве. Новые правила игры обсудили на совещании, которое провел глава региона Дмитрий Азаров. Участвовали представители областного правительства, главы муниципалитетов, руководители строительных компаний.
Азаров напомнил, что Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание обеспечению безопасности инвестиций граждан в жилищное строительство. Проблема обманутых дольщиков приобрела в стране серьезный масштаб, поэтому изменения в закон предусматривают ужесточение требований к застройщикам и дополнительные меры защиты дольщиков.
- Проблемы, которые сложились в отрасли на определенном этапе, во многом были обусловлены тем, что в нее пришли люди непрофессиональные, а зачастую - отпетые мошенники. Риски от их деятельности легли на всю отрасль, - сказал врио губернатора.
Среди нововведений то, что застройщиком может выступать только коммерческая организация, имеющая минимум трехлетний опыт участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров.
Компания должна располагать собственными средствами в размере не менее 10% от проектной стоимости строительства. Также вводится принцип «один застройщик - одно разрешение на строительство». Так что компании не смогут одновременно заниматься несколькими объектами по нескольким разрешениям.
Также усиливается контроль за использованием застройщиком денег, существенно ограничивается возможность ведения им иной хозяйственной деятельности. Азаров отметил еще один принципиальный момент: участники рынка должны стать более открытыми, размещать достаточно большой объем информации в интернете.
Предполагается, что эти нововведения дополнительно защитят интересы людей, заключающих договоры долевого участия. Вместе с тем, как сказал глава региона, ужесточение требований не должно привести к удорожанию жилья, а добросовестные застройщики должны работать в комфортных условиях.
Азаров также предупредил о коррупционных рисках, которые зачастую сопутствуют переходным периодам. Он акцентировал внимание силовых ведомств на том, что надо тщательно контролировать прохождение документации по каждому объекту строительства.
В то же время выдача разрешений на строительство не должна просесть в период до 1 июля. Ведь в конечном счете это скажется на объемах возведения жилья. Добросовестные застройщики должны иметь возможность получить документацию в короткие сроки.
- Работа министерства строительства региона, органов региональной и муниципальной власти в целом должна быть настроена на это максимально, - подчеркнул Азаров.
Представители отрасли отметили, что за последние месяцы в «бумажных» вопросах произошли положительные изменения. Например, председатель правления ГК «Финстрой» Любовь Аристова сообщила, что последнее разрешение на строительство компания получила за семь дней. По ее словам, впервые это удалось сделать за такой короткий срок.
С октября 2017 года заработал государственный фонд защиты дольщиков, который является гарантом обеспечения обязательств перед участниками долевого строительства. Создана единая информационная система, куда вносят данные обо всех застройщиках и объектах долевого строительства.
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