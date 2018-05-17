Баскетболисты «Самары» не смогли стать чемпионами Суперлиги
В среду, 16 мая, самарские баскетболисты встретились с владивостокским «Спартаком-Приморье» в решающем, пятом матче финальной серии.
Игра прошла в самарском «МТЛ Арена». БК «Самара» уступил «Спартаку-Приморье» со счетом 63:83. Таким образом, чемпионом российской баскетбольной Суперлиги стала команда из Владивостока.
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