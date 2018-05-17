"Самара Арена" приняла третий тестовый матч

Тольяттинская "Лада" сыграла с новотроицкой "Ностой". Это был обязательный третий тестовый матч на "Самара Арене". Из-за того, что "Крылья Советов" завершили сезон, было принято решение привезти в Самару клубы ПФЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лады". На игре присутствовало около восьми тысяч зрителей.