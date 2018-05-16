Приставы частично опечатали ТЦ «Захар»
Торговый центр не прошел проверку на противопожарную безопасность. По решению суда временно закрыты 2, 3 и 4 этажи, а также часть помещений на 8 этаже здания. Деятельность закрытых помещений будет возобновлена после того, как устранят нарушения.
Ранее была приостановлена деятельность торгового помещения «Рента» (Самара), эксплуатация нежилых помещений в здании торгово — офисного центра «Кольцо» (Тольятти), универсама «Каретный двор» (Тольятти), ТЦ «Восход» (Тольятти), «Торговый дом» (Большая Глушица), торгово-офисного центра «Водолей» (Тольятти), приостановлена эксплуатация подвального помещения в торговом доме «Алеся» (Тольятти), ПК «Торговый дом «Фрегат» (Тольятти). В них также были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Некоторые нежилые помещения («Кольцо», «Каретный двор», «Рента») вновь вернулись к работе, данные исполнительного производства окончены, сообщает УФССП России по Самарской области.
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