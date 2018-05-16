В ванне утонул 10-месячный ребенок

Примерно в 8 утра в одном из домов на улице Физкультурной было обнаружено тело 10-месячного ребенка. По предварительным данным, 21-летняя мать ребенка оставила его в ванной в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Примерно через 20 минут в ванную зашел отец ребенка и обнаружил сына мертвым. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.