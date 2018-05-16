Перед ЧМ-2018 на мостах в Самаре установят систему видеонаблюдения

Вопросы безопасности обсудили в среду, 16 мая, на внеочередном заседании городской антитеррористической комиссии. По информации заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктора Ненашева, на период Чемпионата мира по футболу особое внимание, в том числе, будет уделено мостам и путепроводам.

По заказу департамента проводится оценка уязвимости таких дорожных объектов. После этого проведут торги на установку систем видеонаблюдения на мосту «Южный», путепроводе «Аврора» и мосту «Главный». С помощью видеокамер будут следить за тем, что происходит на этих объектах дорожной инфраструктуры, а также подъездах к ним. Кроме того, для дежурства на мостах во время ЧМ-2018 мэрия Самары планирует нанять охрану.

Безопасность мостов и путепроводов в Самаре планируют контролировать и с помощью работников муниципальных предприятий «Инженерные системы» и «Благоустройство». Им рекомендовано проводить еженедельные обследования мостов: особое внимание – состоянию конструкций и покрытия проезжей части, а также действиям на случай обнаружения подозрительных предметов. Сотрудники правоохранительных органов, со своей стороны, готовы в ближайшее время провести обучающие семинары для работников муниципальных предприятий.