Перед ЧМ-2018 на мостах в Самаре установят систему видеонаблюдения
Речь идет о мостах и путепроводах «Южный», «Аврора» и «Главный».
Вопросы безопасности обсудили в среду, 16 мая, на внеочередном заседании городской антитеррористической комиссии. По информации заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктора Ненашева, на период Чемпионата мира по футболу особое внимание, в том числе, будет уделено мостам и путепроводам.
По заказу департамента проводится оценка уязвимости таких дорожных объектов. После этого проведут торги на установку систем видеонаблюдения на мосту «Южный», путепроводе «Аврора» и мосту «Главный». С помощью видеокамер будут следить за тем, что происходит на этих объектах дорожной инфраструктуры, а также подъездах к ним. Кроме того, для дежурства на мостах во время ЧМ-2018 мэрия Самары планирует нанять охрану.
Безопасность мостов и путепроводов в Самаре планируют контролировать и с помощью работников муниципальных предприятий «Инженерные системы» и «Благоустройство». Им рекомендовано проводить еженедельные обследования мостов: особое внимание – состоянию конструкций и покрытия проезжей части, а также действиям на случай обнаружения подозрительных предметов. Сотрудники правоохранительных органов, со своей стороны, готовы в ближайшее время провести обучающие семинары для работников муниципальных предприятий.
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