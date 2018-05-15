На линии электропередач между Россией и Казазстаном ФСК ЕЭС установит новую систему устранения льда

Работы ведет «Россеть». Будет модернизирована высоковольтная линии «Кинель – Уральская» протяженностью 250,6 километра, обеспечивающая транзит электроэнергии из Самарской области в Казахстан. На ЛЭП устанавливают оборудование, позволяющее в режиме реального времени контролировать и оперативно ликвидировать образование гололеда на проводах. На ЛЭП создается высоковольтное напряжение, в результате чего провода нагреваются и образовавшаяся наледь тает.

При реконструкции объекта на двух конечных точках линии, подстанциях «Кинельская» и «Южная», расположенных в Самарской области, будут установлены 2 трансформатора плавки гололеда, 17 разъединителей плавки гололеда с электродвигательными приводами разного уровня напряжения, проложены 2,7 километра кабельной линии. Кроме того, на участке линии к подстанции «Южная» смонтируют 1,5 тысячи изолированных креплений грозотроса и установят 80 устройств, необходимых для гашения вибрации проводов ЛЭП, возникающей от воздействия ветра.

Дополнительно на подстанции «Южная», находящейся в селе Большая Черниговка вблизи границы с Казахстаном, будут реконструированы ячейки комплектного распределительного устройства 10 кВ, установлено современное оборудование плавки гололеда, включая токоограничивающие реакторы, управляемый выпрямитель и разъединители. Для мониторинга состояния ЛЭП в осенне-зимний период и управления процессом плавки гололеда на объекте будут созданы посты контроля гололедообразования и система распределенного контроля температуры.