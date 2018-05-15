На выборах губернатора Самарской области могут разрешить голосовать по месту нахождения





Избирком предлагает изменить выборное законодательство в регионе. Например, установить на уровне региона институт голосования избирателей по месту нахождения. Этот механизм опробовали в ходе избирательных кампаний регионального уровня в 2017 году и на выборах президента РФ в марте этого года. Одновременно предлагается исключить из избирательного законодательства возможность досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.

Законопроект предметно рассмотрят на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции в четверг, 17 мая. Если документ одобрят на комитете, а затем и на ближайшем пленарном заседании губдумы, то в сентябре губернатора Самарской области будут выбирать уже по новым правилам. На губернаторских выборах также планируют предусмотреть возможность назначения наблюдателей Общественной палатой региона.