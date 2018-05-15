К октябрю самарский «Авиаагрегат» поможет создать модель шасси нового самолета CR929

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 – это крупный международный проект, в котором участвует большое количество поставщиков с уникальными компетенциями и опытом, сообщает пресс-служба Государственной корпорации «Ростех», в которую входит и «Авиаагрегат».

Специалисты самарского предприятия проведут предварительные расчеты параметров амортизационных стоек передней и основных опор шасси. Кроме того, конструкторы выполнят экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики и прочности, а также примут участие в выборе конструкционных материалов самолета. Ожидается, что все работы будут завершены до октября 2018 года.