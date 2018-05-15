В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре на личном транспорте нельзя будет подъехать к областному суду

Напомним, что 17 июня в Самаре состоится игра между Коста-Рикой и Сербией, 21 июня - между Данией и Австалией, 25 июня - между Россией и Уругваем, 28 июня - между Сенегалом и Колумбией. 2 июля в 1/8 финала сыграют победитель группы Е и вторая команда группы F, а 7 июля на стадионе «Самара Арена» пройдет четвертьфинал. Это будет заключительный матч Чемпионата мира в Самаре.