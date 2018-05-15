В день тестового матча скоростной трамвай будет делать меньше остановок
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
Тольяттинская «Лада» встретится с новотроицкой «Ностой». Матч начнется в 18:00. Пускать зрителей на стадион начнут с 15:00.
В этот день изменится схема движения общественного транспорта. Скоростной трамвай будет делать ограниченное количество остановок: Ж/д вокзал, Красноармейская/Галактионовская, Полевая/проспект Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Стадион. На других остановках трамвай останавливаться не будет. Интервал движения трамвая – 5 минут.
16 мая с 7:00 до 23:00 будет запрещена остановка транспорта на участках дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, Проездах №№ 2, 8, 10. Пройти к стадиону можно будет со стороны Северной парковки 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу. На территории у стадиона будут работать волонтеры, которые сориентируют, как передвигаться по территории стадиона.
Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.
Парковка для зрителей возле стадиона 16 мая действовать не будет. Будут организованы перехватывающие парковки. Одна из них - у ТЦ «Амбар». Там можно будет оставить авто и добраться до стадиона на автобусе-шаттле S3. Вторая парковка находится у ТЦ «Мега». От нее можно отправиться на «Самара Арену» на автобусе-шаттле S2. Также будет доступна стоянка перед Аквапарком на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. До стадиона оттуда можно дойти по тротуарам вдоль улиц Волжское шоссе и Арена 2018, а также по Московскому шоссе (маршрут будет начинаться от «Мерседес-центра»).
В день матча, 16 мая, для болельщиков тольяттинской «Лады» будет организован электропоезд «Жигулевское море» – «ЖД вокзал» (Самара).
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