В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года

Аукцион объявило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Минтранс ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию дорог вблизи стадиона «Самара Арена». Победителя аукциона планируют определить уже в пятницу, 18 мая. Начальная цена контракта составляет 65,4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит следить за состоянием дорог около стадиона до 15 ноября 2018 года.

Речь идет о 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 проездах вблизи стадиона, улицах Арена 2018, Дальней, 1-й и 2-й Стадионной.