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В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года

Аукцион объявило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
 
Минтранс ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию дорог вблизи стадиона «Самара Арена». Победителя аукциона планируют определить уже в пятницу, 18 мая. Начальная цена контракта составляет 65,4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит следить за состоянием дорог около стадиона до 15 ноября 2018 года.
 
Речь идет о 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 проездах вблизи стадиона, улицах Арена 2018, Дальней, 1-й и 2-й Стадионной. 
Дата: 15 мая 2018 , 10:30
69
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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