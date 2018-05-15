В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года
Аукцион объявило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Минтранс ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию дорог вблизи стадиона «Самара Арена». Победителя аукциона планируют определить уже в пятницу, 18 мая. Начальная цена контракта составляет 65,4 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит следить за состоянием дорог около стадиона до 15 ноября 2018 года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 мая 2018
279
14 мая 2018
270
14 мая 2018
305
15 мая 2018 , 11:12
1
В порядок привели магистраль длиной три километра.
15 мая 2018 , 10:44
70
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
15 мая 2018 , 10:30
69
В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года
Аукцион объявило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
15 мая 2018 , 10:27
84
19 мая Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев».
15 мая 2018 , 09:50
115
Актриса Надежда Попова знакома завсегдатаям сразу трех площадок: Самарского академического...
14 мая 2018 , 22:55
851
В списке "Единой России" - пять человек
14 мая 2018 , 19:34
279
Он начнет работать в субботу, 19 мая.
14 мая 2018 , 17:23
270
Шестую скульптуру официального талисмана ЧМ-2018 установили у входа в аэропорт.
14 мая 2018 , 16:49
260
26 и 27 мая в Самаре состоится показ спектакля-променада «Прислоняться».
14 мая 2018 , 16:31
305
Так гости и жители города узнают, на каких автобусах они смогут доехать до стадиона...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
5375
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
16 апреля 2018
4123
На поле стадиона уложили газон. Как это было
2 мая 2018
4095
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3877
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
8 мая 2018
3252
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
4095
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1944
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2045
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1479
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1437
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...