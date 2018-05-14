К ЧМ-2018 на остановках появятся информационные табло
Так гости и жители города узнают, на каких автобусах они смогут доехать до стадиона «Самара Арена» и в фан-зону.
По информации городского департамента транспорта, дополнительные остановочные павильоны во время Чемпионата мира по футболу в Самаре устанавливать не планируется.
- Вместе с тем, остановки автобусных и трамвайных маршрутов-шаттлов будут обустроены информационными табло, - сообщает пресс-служба мэрии.
Схема движения автобусов-шаттлов во время ЧМ-2018:
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