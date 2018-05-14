К ЧМ-2018 на остановках появятся информационные табло

По информации городского департамента транспорта, дополнительные остановочные павильоны во время Чемпионата мира по футболу в Самаре устанавливать не планируется.

- Вместе с тем, остановки автобусных и трамвайных маршрутов-шаттлов будут обустроены информационными табло, - сообщает пресс-служба мэрии.