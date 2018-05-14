На время ЧМ-2018 в Самаре приостановят реставрацию культурных памятников

Так, например, Фонд капитального ремонта Самарской области завершил реставрацию усадьбы Жуковых на Ленинградской, сообщили sgpress.ru в пресс-службе ФКР.

Здание можно назвать одной из изюминок улицы. Его построили в начале 1900 года для одного из представителей знатного купеческого рода – Василия Лукича Жукова. В 80-90-е годы в левой части постройки располагался молочный магазин, а справа – мясной. Сейчас в доме Жукова находятся жилые квартиры, а сама усадьба имеет статус объекта культурного наследия.

Подрядчику пришлось учитывать особенности дома – богатое внешнее убранство, а также объединение нескольких архитектурных стилей. Трехэтажное здание делится на два крыла. Оба имеют свои отдельные входы со стороны центрального фасада. Фасад дома украшает невероятно красивая лепка в виде большой головы льва. Вокруг этого медальона расположились фигуры мужчин в экстравагантных одеждах и с коронами на голове. Над всей этой композицией виднеется надпись: «В.Л.Жуковъ». Углы этого сооружения как бы поддерживают фигуры женщин. Все это необходимо было восстановить.

Сегодня весь декор здания полностью отреставрировали, последними на место вернули двух ангелов. Сейчас рабочие завершают покраску фасада – в мае все работы завершат.