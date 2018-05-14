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На время ЧМ-2018 в Самаре приостановят реставрацию культурных памятников

Часть запланированных на 2018 год объектов культурного наследия уже успели обновить, реставрацию остальных продолжат уже после мундиаля.
 
Так, например, Фонд капитального ремонта Самарской области завершил реставрацию усадьбы Жуковых на Ленинградской, сообщили sgpress.ru в пресс-службе ФКР.
 
Здание можно назвать одной из изюминок улицы. Его построили в начале 1900 года для одного из представителей знатного купеческого рода – Василия Лукича Жукова. В 80-90-е годы в левой части постройки располагался молочный магазин, а справа – мясной. Сейчас в доме Жукова находятся жилые квартиры, а сама усадьба имеет статус объекта культурного наследия. 
 
Подрядчику пришлось учитывать особенности дома – богатое внешнее убранство, а также объединение нескольких архитектурных стилей. Трехэтажное здание делится на два крыла. Оба имеют свои отдельные входы со стороны центрального фасада. Фасад дома украшает невероятно красивая лепка в виде большой головы льва. Вокруг этого медальона расположились фигуры мужчин в экстравагантных одеждах и с коронами на голове. Над всей этой композицией виднеется надпись: «В.Л.Жуковъ». Углы этого сооружения как бы поддерживают фигуры женщин. Все это необходимо было восстановить.
 
Сегодня весь декор здания полностью отреставрировали, последними на место вернули двух ангелов. Сейчас рабочие завершают покраску фасада – в мае все работы завершат.
Дата: 14 мая 2018 , 15:42
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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