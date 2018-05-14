Прокурорам разрешили носить средства индивидуальной защиты

Право прокуроров на ношение средств самозащиты президент России Владимир Путин утвердил 18 апреля. Поправки в соответствующий Федеральный закон вступили в силу 29 апреля. А вот типы и модели специальных средств индивидуальной защиты правительству РФ еще только предстоит установить, сообщили sgpress.ru в прокуратуре Самарской области.