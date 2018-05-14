Прокурорам разрешили носить средства индивидуальной защиты
Что именно они будут применять для самообороны, пока решается.
Право прокуроров на ношение средств самозащиты президент России Владимир Путин утвердил 18 апреля. Поправки в соответствующий Федеральный закон вступили в силу 29 апреля. А вот типы и модели специальных средств индивидуальной защиты правительству РФ еще только предстоит установить, сообщили sgpress.ru в прокуратуре Самарской области.
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