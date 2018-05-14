Аккредитацию личного транспорта на время ЧМ-2018 в Самаре продлили
Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов будут принимать до 29 мая.
Пропуска на транспортные средства необходимо получить физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны, прилегающие к площади Куйбышева и стадиону, разработан специальный порядок пропусков: на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты. Подробности читайте здесь.
Измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать в период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля – в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - этот периметр увеличится.
Также в период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля) пропуска на транспортные средства необходимо получить жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.
Пункты приема заявлений:
Самарский район:
Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:
ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ «Школа № 15», каб. № 106;
ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ «Школа № 63», каб. № 7;
ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).
Ленинский район:
Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:
ул. Вилоновская д. 2А, ТОС Струковский,
ул. Ленинская д. 156;
ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара;
ул. Чернореченская д. 49А, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.
Ленинский и Самарский районы:
ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.
Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Кировский район:
ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
пр.Кирова,155А, администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.
Телефоны для справок:
- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).
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