Аккредитацию личного транспорта на время ЧМ-2018 в Самаре продлили

Пропуска на транспортные средства необходимо получить физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны, прилегающие к площади Куйбышева и стадиону, разработан специальный порядок пропусков: на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты. Подробности читайте здесь

Измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать в период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля – в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - этот периметр увеличится.

Также в период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля) пропуска на транспортные средства необходимо получить жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.

Пункты приема заявлений:





Самарский район:

Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:

ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ «Школа № 15», каб. № 106;

ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ «Школа № 63», каб. № 7;

ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Телефоны для справок:

- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);

- общественная приемная администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).

Ленинский район:

Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:

ул. Вилоновская д. 2А, ТОС Струковский,

ул. Ленинская д. 156;

ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара;

ул. Чернореченская д. 49А, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.

Ленинский и Самарский районы:

ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.

Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Кировский район:

ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;

пр.Кирова,155А, администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.

Телефоны для справок:

- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);

- общественная приемная администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).