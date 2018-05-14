В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

Тольяттинская «Лада» встретится с новотроицкой «Ностой». Матч начнется в 18:00. Пускать зрителей на стадион начнут с 15:00. Регламент безопасности тестовых матчей будет реализован в соответствии с правилами проведения матчей Чемпионата мира ФИФА. Они доступны здесь

16 мая с 7:00 до 23:00 остановка транспорта на участках дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, Проездах №№ 2, 8, 10 будет запрещена. Пройти к стадиону можно будет со стороны Северной парковки 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу. На территории гейтов будут работать волонтеры, которые подскажут дальнейшую навигацию по территории стадиона.

Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.

Парковка для зрителей возле стадиона 16 мая действовать не будет. Будут организованы перехватывающие парковки. Одна из них расположится у ТЦ «Амбар». Там можно будет оставить авто и добраться до стадиона на шаттле S3. Вторая парковка находится у ТЦ «Мега». От нее можно отправиться на «Самара Арену» на шаттле S2. Также будет доступна стоянка перед Аквапарком на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. До стадиона оттуда можно дойти по пешеходным тротуарам вдоль улиц Волжское шоссе и Арены 2018, а также по Московскому шоссе (маршрут будет начинаться от «Мерседес-центра»).

Скоростной трамвай делает ограниченное количество остановок: Ж/д вокзал, ул.Красноармейская/Галактионовская, ул.Полевая/пр.Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Стадион. На других остановках трамвай останавливаться не будет. Интервал движения трамвая – 5 минут.

В день матча, 16 мая, для болельщиков тольяттинской «Лады» будет организован электропоезд «Жигулевское море» – «ЖД вокзал» (Самара).





