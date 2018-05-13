Кубок мира ФИФА начал свой визит в Самару
Утром в воскресенье, 13 мая, трофей представили журналистам.
Сейчас Кубок мира перевезли на площадь Куйбышева, где его смогут увидеть все желающие.
Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA, организованный компанией Coca-Cola, начался 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники». Трофей посетил уже 19 российских городов: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург. Теперь – Самара.
Кубок мира пробудет в Самаре три дня. В первый день его можно будет увидеть на площади Куйбышева. В 11:30 здесь начнется праздник, посвященный туру Кубка Чемпионата мира. В нем вместе с самарцами примут участие глава региона Дмитрий Азаров, представитель FIFA Лукас Рахов, посол ЧМ-2018 от Самары Олег Кононенко. В 12:00 на площади Куйбышева начнется юнифайд-матч. В игре примут участие представители власти, спортсмены и ребята с ограниченными возможностями. После нее все пришедшие смогут бесплатно посмотреть на футбольный Кубок мира и сфотографироваться с ним. Трофей установят в шатре, который будет открыт до 20:00.
На следующий день, в понедельник, 14 мая, Кубок привезут в школу №174. Для учеников проведут футбольный урок. А с 12:00 до 20:00 трофей снова будет выставлен в шатре на площади Куйбышева.
В последний день визита, во вторник, 15 мая, Кубок мира привезут на церемонию открытия городского этапа турнира «Кожаный мяч», где с ним смогут сфотографироваться участники соревнований. После этого Кубок мира перелетит в Казань.
За время мирового тура трофей побывает в 91 городе в 51 стране.
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