Дзюдоистка Ирина Заблудина о карьере, спарринге с президентом и олимпиаде
Самая титулованная дзюдоистка губернии Ирина Заблудина вполне может стать героем блокбастера. Сюжет первый: уложила на лопатки самого… президента страны Владимира Путина. Случилось это на татами в сочинском спортзале.
Сюжет второй. Приглашение на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро Ирина получила по телефону… на рыбалке, когда таскала на уху волжских лещей. Сюрприз, да еще какой.
Сюжет третий: известная дзюдоистка свободное время проводит в хореографическом зале, где обучается восточным танцам. Сегодня это занятие ей нравится даже больше, чем освоение подсечек в японском дзюдо.
А еще она мечтает стать летчицей. Вы заинтригованы?
- Нет, в актрисы я не собираюсь, - смеется Ирина на мое предложение сняться в кино. Но я уверен, что это не за горами. С ее-то богатой биографией…
Президент не поддавался
- Как часто вы вспоминаете свою встречу на татами с Президентом России? - начинаю я разговор. - Любопытно: а он вспомнит вас, если еще удастся повстречаться? Все-таки два года прошло…
- Думаю, что да, - хитро улыбается Заблудина. - На самом деле уже стало привычным, что президент частенько посещает наши тренировки, когда мы находимся на сборах в Сочи. По- простому общаемся, рассказываем о своих проблемах. Иногда он надевает кимоно, и тогда - держись! Владимир Владимирович поражает своей отменной физической подготовкой.
- Почему он решил выбрать в спарринг именно вас?
- На самом деле это было мое предложение. В конце тренировки я увидела, что он свободен. И набралась наглости, предложив ему попробовать поработать в паре. Он искренне удивился, но не отказал. Показал несколько приемов. Меня это только раззадорило. Сказала, что теперь буду сама атаковать. Провела подсечку под пятку, и президент оказался на татами.
- Скажите откровенно, он поддался вам?
- Мне так не показалось. Подножка она и есть подножка. Владимир Владимирович усмехнулся и пожелал мне так же успешно побороться на Олимпиаде в Рио-2016, до которой оставалось всего несколько месяцев. Раз уж не боишься уложить президента на лопатки - тебе, мол, и флаг в руки. Но самое любопытное было в том, что мой бросок вызвал у людей неоднозначную реакцию. Сама я не любительница проводить время в интернете, но ближайшее окружение рассказывало, что отзывы о моем спарринге были самые разные, вплоть до обидных.
- Но что бы там ни говорили, о дзюдоистке Заблудиной сразу узнал весь мир, не так ли?
- Я даже не предполагала такой реакции.
Лотерейный билет в Рио
- Вы были безусловным первым номером в сборной России в своей весовой категории до 57 килограммов. Мы очень рассчитывали на ваше успешное выступление в Рио. И вдруг неприятный сюрприз: в последний момент вас отстегнули от поездки. Что произошло?
- Для меня это тоже стало шоком. Дело в том, что для попадания на Олимпиаду нужно было войти в 16 лучших атлетов мирового рейтинга. Для этого необходимо набирать очки на престижных стартах. На последнем этапе Гран-при я выступила неважно. Приехала с разрывом двух связок на плече и боролась через боль. За два месяца до Рио стало окончательно ясно, что на Олимпиаду я не попаду. Конечно же, велико было желание реабилитироваться за неудачу в Лондоне-2012, но раз так вышло… Решила заняться здоровьем и сделать операцию на плече. Но не спешила. Все никак не верилось, что Олимпиада прошла мимо. Хотелось плакать - не плакалось. После стольких лет напряженного труда решила отдохнуть. Помогала своему тренеру проводить тренировки. Играла с ребятами в футбол. Ловила рыбу, благо на Сухой Самарке борцовский клуб «Олимп» находится на берегу затона - для активного отдыха настоящее раздолье. У моего тренера Сергея Герасимова есть отличный быстроходный катер, его я и осваивала. Пока нашу сборную раздирали допинговые скандалы, я полностью забыла о татами. За несколько дней до открытия Олимпиады раздался телефонный звонок: «У тебя визы и документы в порядке? Срочно вылетаешь в Бразилию», - это прозвучало приказом.
Быстро собрала вещи - и в Москву. Оттуда самолетом в Рио. В олимпийскую форму переодевалась уже в самолете. И едва ли не на следующий день после утомительного перелета через океан вышла на татами. Моей соперницей была Дарцина Мануэль из Новой Зеландии. С ней я никогда не встречалась. Абсолютно неизвестный соперник. Как мне рассказали, первоначально на Игры заявили спортсменку из Сан-Марино, но у нее возникли проблемы с допингом. Следующей была дзюдоистка из Бельгии - не смогла оперативно вылететь в Бразилию. Такая же проблема возникла и у претендовавшей на участие китаянки. А поскольку я находилась на следующей позиции в рейтинге, то путевка досталась мне.
Могла ли выйти в 1/8 финала? Вполне. Вела в схватке, но в самой концовке попросту не хватило сил - сказалась растренированность. И я проиграла самую малость.
- Расстроились?
- Еще как! Вытащить такой лотерейный билет - и все впустую. Объективные причины, травмированное плечо, не рассматривались. Надо было терпеть. В подобной ситуации оказался и мой земляк Тагир Хайбулаев. Но ему было еще горше: он боролся в статусе олимпийского чемпиона Лондона.
- Как вы успокаивали друг друга?
- Поговорили, похлопали по плечу и улетели домой, чтобы забыть Рио как кошмарный сон.
Многое переосмыслила
- Сегодня экватор очередного олимпийского четырехлетия. До Токио-2020 остается все меньше времени. Что изменилось в вашей жизни за последние два года?
- Многое переосмыслила. Если бы вернуться назад, кое-что поменяла бы в своей жизни, в подготовке к стартам и в своем отношении к дзюдо.
- Вы начинаете сомневаться в том, что зря в 16 лет поменяли судьбу, переехав из небольшого городка Новокубанск в Самару?
- Это было правильным шагом. По совету моего первого тренера я приехала в Самару к новому наставнику, Сергею Герасимову, и нисколько об этом не жалею. Но вот в плане подготовки многое бы сегодня поменяла. Сегодня, как и 16 лет назад, я вновь на перепутье. Пора бы уже задуматься о будущем. Но не тороплю события, и все идет как идет. Пока в моей жизни нет ничего определенного. Мне хочется остаться в сфере спорта. Совершенствоваться, развиваться. Работать во благо самарского спорта. Самара, не скрою, многое сделала для меня. Я обрела новую родину и стала полноценной волжанкой. Полюбила рыбные блюда. Ради этого, собственно, и рыбачу. Мама научила меня в свое время кулинарному искусству. Это очень помогает в жизни. Уха, к слову, получается отменная.
- Сил хватит дотянуть до Олимпиады-2020 в Токио?
- Вряд ли.
- Говорят, вы начинаете потихоньку втягиваться в тренерскую работу.
- Это чисто дружеские подсказки. За плечами огромный опыт, хочется помочь молодым, тем, кто тянется за тобой. Продолжаю тренироваться.
- Что кроме дзюдо увлекает вас в жизни?
- Восточные танцы. А еще у меня есть мечта - освоить профессию летчика. Хочу летать. Убеждена, что эта мечта когда-нибудь осуществится. Как только уйду с татами.
- Может, обратиться за помощью? К президенту, например…
- Если представится случай, я попрошу его о другом. Мы уже четверть века занимаемся в спортзале, переоборудованном из слесарных мастерских пароходства «Волготанкер». За эти годы выросло три поколения спортсменов. Пароходство разорилось, и в любой момент за долги помещения могут быть отданы другим хозяевам. В нашем подростковом клубе «Олимп» занимается свыше трехсот юных спортсменов. В любой момент можем оказаться на улице. Письмо с просьбой помочь решить давнюю проблему у нас уже готово.
- Вам предлагали что-то взамен?
- Да, в городской черте. Но у нас великолепные условия для подготовки спортсменов высокого класса - прекрасные залы, река, лес, спортивно-оздоровительный лагерь. И все в шаговой доступности. Территория «Олимпа» - лакомый кусочек в живописном месте. Мы бы хотели сохранить свой борцовский центр.
Визитная карточка
Ирина Заблудина, мастер спорта международного класса по дзюдо.
Рост 162 см, вес 57 кг. Родилась 24 февраля 1987 года в Новокубанске Краснодарского края. Начала заниматься дзюдо в 11 лет у тренера Татьяны Коневцевой. В 16 лет переехала в Самару. Стала заниматься под руководством заслуженного тренера России Сергея Герасимова.
Победительница юниорского первенства мира (2006). Двукратная чемпионка России (2009, 2011), серебряный призер (2006, 2010), бронзовый призер (2008). Многократная обладательница кубка России и кубков мира. Бронзовый призер Универсиады в Казани в командных соревнованиях (2013). Многократная победительница и призер этапов Гран-при. Бронзовый призер чемпионата мира в командных соревнованиях (2014). Двукратный призер чемпионатов Европы (2011, 2013). Участница Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Рио-де- Жанейро (2016).
Окончила Академию государственного и муниципального образования (2016). Хобби - восточные танцы.
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