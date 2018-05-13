Исторические версии. О приезде примы Большого театра в Куйбышев во время войны. Часть 2

9 Мая - поистине всенародный праздник. Трагедии военного времени коснулись не только людей, оказавшихся на линии фронта. У тех, кто оставался в тылу, были свои заботы и своя боль. Разве подозревали куйбышевцы, любуясь отточенными па великой балерины Суламифи Мессерер - примы эвакуированного в тыл Большого театра, об испытаниях, которые обрушились на ее плечи? Одно из них было особенно тяжелым. В 1942 году здесь умер ее отец, Михаил Мессерер.





Артисты Большого в Куйбышеве

Наверное, приехавшие в наш город с труппой Большого театра дети Михаила Мессерера Суламифь и Асаф больше всего сожалели, что не могли устроить отца поближе к себе. Куйбышев был привилегированным местом эвакуации. Сюда, да еще в Свердловск, направлялась вся научная и культурная элита. И попасть в эти города в эвакуацию было непросто.

Первый поезд с артистами Большого прибыл в Куйбышев 6 ноября 1941 года.

Их разместили в помещении школы №81 на Самарской площади. Разгородили классы простынями, и так каждый получил небольшое личное пространство.

Дмитрий Шостакович вместе с семьей жил в таком же занавешенном от чужих глаз уголке школы. Это было настоящее общежитие. Вечером все собирались за огромным столом. Пили чай, делились едой, выкладывая на стол у кого что было, вели разговоры.

Через две недели после приезда начали заниматься: под репетиционный балетный зал оборудовали фойе городского Дворца культуры с паркетным полом. Класс давал Асаф Мессерер. На занятия и репетиции ходили пешком. А зима 41-го в Куйбышеве выдалась суровая, с сорокаградусными морозами. Артисты были одеты легко. Ведь уезжали из Москвы спешно, в надежде очень скоро вернуться. Куйбышевские друзья помогали им с теплой одеждой. Несколько эвакуированных взяли к себе домой их знакомые - артисты местных театров.





Жилищный вопрос

Так что родных забрать Мессерерам было некуда. И хотя в середине ноября артистам ГАБТа передали специально расселенный дом на Некрасовской, 17, условия их жизни оставались стесненными. Таким образом, все Мессереры оказались разбросанными по стране. Сестру Асафа и Суламифи Елизавету с театром имени Ермоловой эвакуировали в Махачкалу. С огромным трудом удалось отправить в Свердловск вернувшуюся из ссылки Рахиль с тремя детьми. Асафу пришлось отказать ей в просьбе присоединиться к родным в Куйбышеве.

Суламифь, Миточка, как ласково называл ее отец, во время эвакуации в Куйбышев остро переживала разлуку с любимым мужем, ученым Борисом Кузнецовым:

«Война… Она разбросала нас с мужем в разные стороны, развела, подобно десяткам тысяч других советских семей. Бориса с его академией отправили в эвакуацию в Свердловск, а я танцевала в безлюдной, словно сжавшейся перед ударом Москве, приезжала на спектакли в заваленный сугробами Куйбышев».

Сильнее страха

Суламифь Мессерер вспоминает, как она решилась курсировать между Куйбышевом и Москвой. Дело в том, что в столице через несколько месяцев после эвакуации на Волгу основного состава сформировали филиал Большого театра. Специально вызвали для руководства им ушедшего добровольцем на фронт Михаила Габовского. Решили поставить в прифронтовом городе самый жизнерадостный балет - «Дон Кихот» Минкуса. Но не хватало примы. Габович позвонил в Куйбышев и попросил прислать Мессерер.

Однако Суламифи самой предстояло решить, рисковать или нет. Ее предупредили, что гитлеровцы уже под Москвой, и в случае оккупации столицы в первую очередь не поздоровится евреям. К тому же Москву постоянно бомбили.

«То ли очарование балета Минкуса оказалось сильнее страха, то ли… Короче, я согласилась. Признаюсь, решение мне далось непросто», - вспоминала Суламифь Михайловна.

Свободный въезд в Москву в те дни запретили, приехать можно было только по специальному пропуску.

«Город выглядел неузнаваемо. И страшно, - рассказывала балерина. - Полное затемнение накрывало его к вечеру черным саваном».

Знакомое всему миру здание Большого театра забили фанерными щитами. Одна бомба все же угодила в него, к счастью, особого ущерба не нанесла.

С продовольствием было плохо. Всем артистам театр выдавал по полбуханки хлеба в день и бутылку вина на неделю.

«Эликсир веселья, что ли? - удивлялась Суламифь Михайловна. - Трапезы наши становились в определенном смысле библейскими: вкушали хлеб, макая его в вино. Захмелеешь чуток и, глядишь, уже сыт. Можно идти танцевать на пуантах».

«Дон Кихот» имел в Москве оглушительный успех. Через некоторое время Суламифь опять вызвали в Куйбышев - танцевать в том же спектакле. Потом были поездки на фронт с концертами. Постоянные переезды помогали Суламифи поддерживать связь между всеми членами семьи и перевозить письма, отправляя их с оказией в разные города. Ведь почта работала с перебоями, да и цензура военного времени была строгой.





Восходящая звезда

Тем временем в семье Михаила Мессерера подрастала еще одна великая балерина - Майя Плисецкая. Даже в Куйбышев Рахиль Плисецкая-Мессерер стремилась переехать именно из-за дочери, которая в эвакуации не имела условий, чтобы заниматься балетом. Но вскоре узнала, что часть труппы Большого работает в Москве и, по слухам, в училище возобновилась работа. И она отправляет дочь из Свердловска в столицу под опеку сестры, Суламифи. Так началась карьера будущей звезды балета Майи Плисецкой.

Михаил Мессерер первым почувствовал, что внучку ждет великое будущее. Незадолго до смерти он писал Рахили из Кинель-Черкасс: «…Сегодня получил письмо от Миточки. Она побывала на фронте, выступала там с большим успехом… я счастлив за нее… Рахиленька, не знаю, как ты обойдешься без Майи, однако Миточка считает, что она обязательно должна поехать к ней, в Москву. Ведь Майяночка теперь новая звезда, яркая и многообещающая…»«Дорогая Рахилинька. Получил я твое письмо, где ты просишь устроить тебя в Куйбышеве. Здесь очень трудно с жилищным вопросом. Комнату достать невозможно, единственная возможность - это устроиться в общежитии Большого театра. Я думаю, что мне разрешат, но имей в виду, что там человек по 20-25 в комнате... Меня очень волнует вопрос с твоим приездом в связи с эпидемией сыпного тифа. Во-первых, в вагонах можно заразиться, а во-вторых, сейчас в связи с этим затруднен въезд в Куйбышев»