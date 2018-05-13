Приключения мещанина в Самаре. Об исправлении революционеров
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
История двадцатая
С конца XIX века в Самару, город без университета и без крупных промышленных предприятий, отправляли революционеров из других городов России под гласный надзор полиции. Такой наш город был мирный, торговый, деловой, мещанский, что вскоре после того, как вчерашние революционеры оказывались в нем, происходил эффект «исправления пространством» - они начинали просить власть дать им возможность заработать, чтобы устроиться семьей на новом месте. Местная власть шла им навстречу. И весь эгалитаризм постепенно из них выветривался. Его место занимал повседневный самарский быт, умиротворенный и добрый, на берегу славной и прекрасной Волги в ее излучине.
Мещанин Николай Сахаров был выслан в 1898 году из Нижнего Новгорода в Самару для отбытия в течение двух лет гласного надзора полиции. Он обвинялся в государственном преступлении (государственной измене). Жить ему дозволялось только вне столиц, университетских городов и фабричных местностей. По открытии навигации на Волге 28-летний Николай отправился в ссылку в Самару. С собой он вез все свое семейство: жену, двух дочерей. В Саратовской губернии у него остались 50-летняя мать, брат и сестра. Собственных средств к существованию никаких не было. Родители состояния не имели. Ремеслом он не владел. Средства к существованию добывал только письмоводством. Спустя некоторое время в Самару был выслан и его младший брат, работавший в библиотеке всесословного клуба Нижнего Новгорода. Год семья прожила в Самаре.
В 1899 году Сахаров написал прошение самарскому губернатору: «…имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство дать означенному прошению надлежащий ход и, ввиду моего крайне стесненного материального положения, не отказать в содействии. Будучи выслан в город Самару для отбытия гласного полицейского надзора, по распоряжению Вашего Превосходительства, на 2 года, сроком по 5 ноября 1899 г. и не имея в настоящее время возможности вместе с семейством, состоящем из жены и двоих малолетних детей, никаких собственных средств к существованию, не имея также возможности найти какой-либо частный заработок, обращаюсь к Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбой разрешить мне занятия канцелярскими работами по вольному найму в правительственных и общественных учреждениях города Самары, в частности, в Земской и Городской Управе и в Управлении Самаро-Златоустовской железной дороги. Ввиду того, что вознаграждение за обыкновенную канцелярскую работу в этих учреждениях настолько низко, что с трудом может обеспечить меня с семейством, имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне также разъезды по губернии для работы по оценке земель, предпринятой Губернским земством, так как этот труд оплачивается значительно выше».
От губернатора полицмейстеру города Самары было направлено секретное поручение, узнать, «не занимается ли Сахаров чем-либо предосудительным и какое его материальное положение». В ответном рапорте полицмейстера губернатору говорилось, что Сахаров ни в чем предосудительном не замечался, имущества, кроме носильного платья, не имеет, в качестве средств к существованию располагает только личным заработком за частные письменные занятия. Губернатор передал просьбу Сахарова господину министру внутренних дел. И наконец из МВД пришло разрешение для Сахарова устроиться на работу в управление Самаро-Златоустовской железной дороги.
47-летний мещанин города Маленкова Владимирской губернии Дмитрий Фомин был сослан в Самару под гласный надзор полиции в 1898 году за государственное преступление - хранение «нецензурных книг». Причем сам Дмитрий был малограмотный, получивший только домашнее образование. Он был женат на мещанке Матрене Гавриловой. У него были две дочери, 10 и 8 лет. На высылку был отправлен со всей своей семьей. Собственных средств к существованию никаких не было. «По мастерству» Фомин был слесарь и машинист. Занимался слесарным мастерством у частных лиц. Приехав в Самару, семья столкнулась с крайней нуждой, и Фомин вынужден был также писать прошение губернатору Самары, чтобы ему разрешили перейти на жительство в Бугурусланский уезд Самарской губернии, на Сергиевские минеральные воды, для поступления на службу при местной Санитарной военно-лечебной станции.
Мещанин Василий Солдатов был сослан в Самару в 1898 году за государственное преступление. Василию было 22 года. Перед ссылкой в Самару он учился в Казанском земледельческом училище. Из родных у него были только брат 30 лет, который проживал в Самаре и работал учителем в первом городском четырехклассном училище, и старуха-мать. В Самаре он написал прошение на имя губернатора о разрешении поступить на общественную службу по вольному найму: «...на днях мне представляется возможность занять должность помощника Губернского агронома при Губернской земской управе», «прошу ускорить ответом». Шло время. Василий Васильевич Солдатов обосновался в Самаре в доме №30 на Успенской улице, женился, перевез к себе мать. И вновь написал прошение губернатору: «В настоящее время я отбываю срок моего наказания двухлетнего гласного надзора в г. Самаре и уже отбыл его в течение полутора года. Здесь я занимал должность писца в Губернской земской управе, где служит также моя жена, наш совместный заработок дает нам с женой и больной старухой-матерью возможность жить без особой нужды, но в скором времени положение это должно измениться к худшему, так как у нас будет скоро ребенок, и жене придется бросить службу: жить только на мой заработок нам будет трудно, и мы будем поставлены в крайне затруднительное положение… В настоящее время мне представляется возможность занять место заведующего конторой имения А.Н. Шалашникова при с. Исаклах, Бугурусланского уезда. Эта должность, при готовом содержании и квартире, оплачивается настолько хорошо, что я с моей семьей был бы вполне обеспечен в материальном отношении, можно сказать, на всю жизнь». Губернатор Самары, учитывая положение Солдатова, разрешил уехать в с. Исаклы.
Таким образом Самаре на рубеже XIX-XX веков удавалось исправлять революционеров! «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!»…
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