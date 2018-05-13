В Самаре начали продавать билеты на третий тестовый матч на «Самара Арене»

Сам матч состоится на стадиона в среду, 16 мая, в 18:00. В рамках 24 тура ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ тольяттинская «Лада» сыграет здесь с новотроицкой «Ностой». Стоимость билетов начинается от 200 рублей. Клубные абонементы на данный матч не действуют. Дети до 14 лет проходят на матч в сопровождении взрослых по отдельным билетам. Детские билеты не предусмотрены.

Количество билетов ограничено. Один человек может купить до двух штук. Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Металлург», а также в удаленных кассах в Самаре и Тольятти, работающих с 12:00.

В удаленных кассах билеты продают по следующим адресам:

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).

3. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

4. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

5. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

6. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

7. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.