В Самаре проходит фестиваль красок

Гостей ждет веселье и буйство красок. Каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Кроме того, будут работать отдельные зоны развлечений.