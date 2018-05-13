В Самаре проходит фестиваль красок
Он стартовал в субботу, 12 мая, на парковке около ТЦ «Мост» (Московское шоссе, 106). Всероссийский фестиваль красок продолжится в воскресенье, в 14:00.
Гостей ждет веселье и буйство красок. Каждый час по команде ведущего будут происходить красочные залпы. На сцене выступят самарские кавер-группы, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Кроме того, будут работать отдельные зоны развлечений.
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