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Режиссер Карен Шахназаров может снять фильм про битву на Кондурче

«Мосфильм» готов рассмотреть сценарий картины, в том числе от самарских авторов.
 
Битва при Кондурче — крупное сражение, состоявшееся 18 июня 1391 года между войсками Тимура и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча (современная Самарская область). Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву. 
 
С инициативой снять фильм про это историческое событие выступил самарец Александр Назаров. Он написал письмо в «Мосфильм». В «Мосфильме», как сообщает Александр, идею одобрили и отметили, что режиссер Карен Шахназаров проявил интерес к этой теме и готов снять художественный фильм про битву при Кондурче при наличии качественного сценария.
Дата: 12 мая 2018 , 11:44
848
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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