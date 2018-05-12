Режиссер Карен Шахназаров может снять фильм про битву на Кондурче

Битва при Кондурче — крупное сражение, состоявшееся 18 июня 1391 года между войсками Тимура и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча (современная Самарская область). Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву.

С инициативой снять фильм про это историческое событие выступил самарец Александр Назаров. Он написал письмо в «Мосфильм». В «Мосфильме», как сообщает Александр, идею одобрили и отметили, что режиссер Карен Шахназаров проявил интерес к этой теме и готов снять художественный фильм про битву при Кондурче при наличии качественного сценария.