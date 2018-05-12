Программа Самарского литературного музея на май
Самарский литературно-мемориальный музей имени Максима Горького предлагает в мае узнать много нового о связи писателей и нашего города, побывать в гостях у сказки и самим смастерить персонажей известных книг.
12 мая, 11.00 СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС «КАРТОННЫЕ МАРИОНЕТКИ» (0+)
Это отличная возможность родителям вместе с детьми окунуться в знакомую с детства сказку. Вас ждет совместное путешествие по выставке-квесту «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Здесь оживают любимые герои и самые запоминающиеся сцены книги. Гости смогут посетить домик Мальвины и харчевню «Три пескаря», выбраться из чулана и попасть в болото, а в конце - открыть потайную дверь и сыграть в настоящем кукольном театре.
После игры всех желающих ждет совместное изготовление картонных марионеток, изображающих героев любимой сказки.
13 мая, 12.00 ИГРА-КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ИХ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО» (12+)
Маленькие гости музея узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб, приготовят и попробуют чай по рецепту военного времени, а также сделают модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.
13 мая, 11.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ «5 СПОСОБОВ КАК…» (6+). ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ. СТАРИННЫЕ ИГРУШКИ
Литературный музей предлагает познакомиться с самой детской частью «взрослой» экспозиции. Погулять по старинной квартире второй половины XIX века, рассмотреть фарфоровые куклы из коллекций музея и поиграть.
19 мая, 15.00 - 18.00 СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА «НЕНОЧЬ МУЗЕЕВ» (6+)
На «НеНочь Музеев» гостям предлагают совершить удивительное путешествие, полное приключений, в Изумрудный город всей семьей. Посредством творческих мастерских, веселых игр, ребусов и живой музыки, которая будет звучать в усадьбе, сказка оживет. За три часа гости:
- построят Изумрудный город;
- создадут волшебные книги;
- отведают коктейли колдунов;
- распугают саблезубых тигров;
- разовьют способность мыслить;
- подарят сердце Железному Дровосеку.
19 мая, 19.00 - 23.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «МЕТАМОРФОЗЫ: УСАДЬБА-ГОРОД» (16+).
Какое место занимает усадьба в городском пространстве? Особое время, особая природа, особое содержание и, конечно, особая атмосфера. Здесь время немного останавливается и поднимает нас вверх.
В эту Ночь музеев посетителей ждет множество сюрпризов: концерты «Дзен сити» и Digitonica, завораживающие визуальные метаморфозы.
Пройдет несколько творческих мастерских:
- антипрофессиональные читки;
- мастерская громадных коллажей;
- поэтический флешмоб.
19 мая гости смогут посетить не только экспозицию музея-усадьбы Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155), но и музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по предварительной записи по телефону 332-11-22.
20 мая, 12.00 ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (6+)
И детям, и взрослым предстоит проявить смекалку, ловкость, творческие способности. А в заключение - чаепитие в беседке, во время которого каждой семейной команде предоставляется возможность рассказать забавный случай из своей жизни или своих домашних питомцев.
Предварительное задание: каждая семья должна подготовить собственную презентацию.
24 мая, 18.00 «Горький Центр», улица Куйбышева, 113, 3 этаж ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ САМАРА» (16+)
В Самаре побывали многие писатели и поэты. Кого-то с нашим городом жизнь связывала надолго. Кто-то бывал здесь проездом или непродолжительно гостил. Но в сердце каждого из них нашелся уголок, где город оставил свой след. Поэтому в русском литературном наследии довольно много путевых заметок, поэтических строк и воспоминаний, посвященных нашей малой родине.
Пройдя по литературным местам Самары, гости города увидят улицы и дома, где жили и творили известные литераторы. Познакомятся с фактами истории и особенностями жизни провинции тех времен. И узнают, какое влияние и отражение имеет окружающая действительность на творческий процесс и литературные произведения.
26 мая, 11.00 СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ С ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ «БУФФОН» И ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+).
Проведите выходной всей семьей в музее. Юные посетители и их родители смогут пройти интереснейший квест по выставке «Золотой ключик, или Приключения Буратино», познакомиться с ее героями и очутиться в настоящей сказке.
А потом совместно с Натальей Мякишевой, посвятившей всю свою жизнь марионеткам и работе с детьми, гости познакомятся с кукольным театром и станут его непосредственными участниками. Дети и родители познают тайны одушевления марионеток и создадут свой спектакль.
27 мая, 11.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ «5 СПОСОБОВ КАК…» (6+). ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ. ЧАСЫ С КУКУШКОЙ.
Почему время нам сообщает именно кукушка? В легкой и интересной форме посетители узнают, как можно определять время без часов, рассмотрят старинные часы из коллекций музея и смастерят поделку на память.
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