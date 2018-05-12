Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру

Напомним, семья осталась без крова, когда сгорел их дом на улице Мусоргского. После этого Широкины были вынуждены снимать квартиру. Но четыре года назад отец, единственный кормилец в семье, скончался. Мама с детьми оказалась в очень стесненных обстоятельствах. За помощью к властям обратилась бабушка - Антонина Васильевна.

- У Юлии пятеро несовершеннолетних детей. Самому взрослому из них - Славе - семнадцать лет. Яне - четырнадцать, недавно она получила паспорт. Еще двенадцатилетний Сережа и малышки Лиза и Ксюша. До конца прошлого года у этой большой семьи не было своего угла, - говорит Антонина Широкина.

По решению городской администрации Юлии с детьми было предоставлено новое жилье - четырехкомнатная квартира на улице Каховской из маневренного фонда. Управляющая компания «Жилуниверсал» сделала ремонт, чтобы помещение стало максимально комфортным для проживания.

- Мы очень благодарны и городу, и району, и управляющей компании за то, что не просто предоставили нам такое просторное жилье, но и помогли провести ремонт. К слову, дети тоже были вовлечены в процесс - они выбирали, какие обои будут в их комнатах, - добавила Антонина Васильевна.

В квартире побелили потолок, привели в порядок полы, на стенах появились новые обои. В детских комнатах, на кухне и в гостиной стало по-настоящему уютно.

- Сложно представить, что раньше потолок был в пятнах, а на стенах - облупившаяся краска, - отметила Юлия Широкина. - Теперь находиться здесь одно удовольствие, все вокруг красиво и аккуратно. Мы понемногу обустраиваем новый дом. Уже расставили всю мебель, перевезли вещи. Дело осталось за малым - повесить шторы, картины и прочие мелочи.

Многодетная мама рассказала главе города, что благодаря администрации Кировского района и департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки решен еще один важный вопрос. Старших ребят удалось перевести в одну школу неподалеку от их нового дома. Елена Лапушкина пообещала, что на этом поддержка семьи не закончится.

- Мы будем и дальше оказывать всестороннюю помощь семье Широкиных. Например, подростки изъявили желание поработать летом, и мы предоставим им такую возможность. Если обычно контракт с детьми школьного возраста заключается на две недели, то при желании ребята смогут поработать все лето, причем рядом с домом, - рассказала Елена Лапушкина.

Ольга Гальцова отметила, что эта ситуация - образец того, как со стороны властей должна оказываться поддержка людям, попавшим в непростые жизненные условия:

- Хотелось бы сказать огромное спасибо исполнительной власти города Самары за то, что они не остались в стороне. Это как раз тот случай, когда взаимодействие правозащитных институтов, гражданского общества и муниципальной власти приносит положительный результат. Надеюсь, этот опыт в дальнейшем будет распространяться на другие семьи в регионе, тем более что и президент, и глава региона ставят такую задачу.