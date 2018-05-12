Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру
В пятницу, 11 мая, глава Самары Елена Лапушкина вместе с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой посетила многодетную семью Широкиных. Юлия Широкина, мама семерых детей, наконец может праздновать новоселье. В квартире на улице Каховской, которую предоставил ей муниципалитет, есть все для комфортного проживания.
Напомним, семья осталась без крова, когда сгорел их дом на улице Мусоргского. После этого Широкины были вынуждены снимать квартиру. Но четыре года назад отец, единственный кормилец в семье, скончался. Мама с детьми оказалась в очень стесненных обстоятельствах. За помощью к властям обратилась бабушка - Антонина Васильевна.
- У Юлии пятеро несовершеннолетних детей. Самому взрослому из них - Славе - семнадцать лет. Яне - четырнадцать, недавно она получила паспорт. Еще двенадцатилетний Сережа и малышки Лиза и Ксюша. До конца прошлого года у этой большой семьи не было своего угла, - говорит Антонина Широкина.
По решению городской администрации Юлии с детьми было предоставлено новое жилье - четырехкомнатная квартира на улице Каховской из маневренного фонда. Управляющая компания «Жилуниверсал» сделала ремонт, чтобы помещение стало максимально комфортным для проживания.
- Мы очень благодарны и городу, и району, и управляющей компании за то, что не просто предоставили нам такое просторное жилье, но и помогли провести ремонт. К слову, дети тоже были вовлечены в процесс - они выбирали, какие обои будут в их комнатах, - добавила Антонина Васильевна.
В квартире побелили потолок, привели в порядок полы, на стенах появились новые обои. В детских комнатах, на кухне и в гостиной стало по-настоящему уютно.
- Сложно представить, что раньше потолок был в пятнах, а на стенах - облупившаяся краска, - отметила Юлия Широкина. - Теперь находиться здесь одно удовольствие, все вокруг красиво и аккуратно. Мы понемногу обустраиваем новый дом. Уже расставили всю мебель, перевезли вещи. Дело осталось за малым - повесить шторы, картины и прочие мелочи.
Многодетная мама рассказала главе города, что благодаря администрации Кировского района и департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки решен еще один важный вопрос. Старших ребят удалось перевести в одну школу неподалеку от их нового дома. Елена Лапушкина пообещала, что на этом поддержка семьи не закончится.
- Мы будем и дальше оказывать всестороннюю помощь семье Широкиных. Например, подростки изъявили желание поработать летом, и мы предоставим им такую возможность. Если обычно контракт с детьми школьного возраста заключается на две недели, то при желании ребята смогут поработать все лето, причем рядом с домом, - рассказала Елена Лапушкина.
Ольга Гальцова отметила, что эта ситуация - образец того, как со стороны властей должна оказываться поддержка людям, попавшим в непростые жизненные условия:
- Хотелось бы сказать огромное спасибо исполнительной власти города Самары за то, что они не остались в стороне. Это как раз тот случай, когда взаимодействие правозащитных институтов, гражданского общества и муниципальной власти приносит положительный результат. Надеюсь, этот опыт в дальнейшем будет распространяться на другие семьи в регионе, тем более что и президент, и глава региона ставят такую задачу.
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