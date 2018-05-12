12 мая 2018 года,
19:41
$ 61.74    73.51   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру

В пятницу, 11 мая, глава Самары Елена Лапушкина вместе с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой посетила многодетную семью Широкиных. Юлия Широкина, мама семерых детей, наконец может праздновать новоселье. В квартире на улице Каховской, которую предоставил ей муниципалитет, есть все для комфортного проживания. 
 
Напомним, семья осталась без крова, когда сгорел их дом на улице Мусоргского. После этого Широкины были вынуждены снимать квартиру. Но четыре года назад отец, единственный кормилец в семье, скончался. Мама с детьми оказалась в очень стесненных обстоятельствах. За помощью к властям обратилась бабушка - Антонина Васильевна. 
 
- У Юлии пятеро несовершеннолетних детей. Самому взрослому из них - Славе - семнадцать лет. Яне - четырнадцать, недавно она получила паспорт. Еще двенадцатилетний Сережа и малышки Лиза и Ксюша. До конца прошлого года у этой большой семьи не было своего угла, - говорит Антонина Широкина. 
 
По решению городской администрации Юлии с детьми было предоставлено новое жилье - четырехкомнатная квартира на улице Каховской из маневренного фонда. Управляющая компания «Жилуниверсал» сделала ремонт, чтобы помещение стало максимально комфортным для проживания. 
 
- Мы очень благодарны и городу, и району, и управляющей компании за то, что не просто предоставили нам такое просторное жилье, но и помогли провести ремонт. К слову, дети тоже были вовлечены в процесс - они выбирали, какие обои будут в их комнатах, - добавила Антонина Васильевна.
 
В квартире побелили потолок, привели в порядок полы, на стенах появились новые обои. В детских комнатах, на кухне и в гостиной стало по-настоящему уютно. 
 
- Сложно представить, что раньше потолок был в пятнах, а на стенах - облупившаяся краска, - отметила Юлия Широкина. - Теперь находиться здесь одно удовольствие, все вокруг красиво и аккуратно. Мы понемногу обустраиваем новый дом. Уже расставили всю мебель, перевезли вещи. Дело осталось за малым - повесить шторы, картины и прочие мелочи.
 
Многодетная мама рассказала главе города, что благодаря администрации Кировского района и департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки решен еще один важный вопрос. Старших ребят удалось перевести в одну школу неподалеку от их нового дома. Елена Лапушкина пообещала, что на этом поддержка семьи не закончится. 
 
- Мы будем и дальше оказывать всестороннюю помощь семье Широкиных. Например, подростки изъявили желание поработать летом, и мы предоставим им такую возможность. Если обычно контракт с детьми школьного возраста заключается на две недели, то при желании ребята смогут поработать все лето, причем рядом с домом, - рассказала Елена Лапушкина.
 
Ольга Гальцова отметила, что эта ситуация - образец того, как со стороны властей должна оказываться поддержка людям, попавшим в непростые жизненные условия: 
 
- Хотелось бы сказать огромное спасибо исполнительной власти города Самары за то, что они не остались в стороне. Это как раз тот случай, когда взаимодействие правозащитных институтов, гражданского общества и муниципальной власти приносит положительный результат. Надеюсь, этот опыт в дальнейшем будет распространяться на другие семьи в регионе, тем более что и президент, и глава региона ставят такую задачу.
 
Дата: 12 мая 2018 , 09:13
647
Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: администрация Самары
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Режиссер Карен Шахназаров может снять фильм про битву на Кондурче
12 мая 2018
847
Режиссер Карен Шахназаров может снять фильм про битву на Кондурче
Программа Самарского литературного музея на май
12 мая 2018
213
Программа Самарского литературного музея на май
Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру
12 мая 2018
647
Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру
Главное за неделю в Самаре
11 мая 2018
345
 
Главное за неделю в Самаре
Музей, творческое пространство или место семейного отдыха. Что будет с «Дачей со слонами»
11 мая 2018
366
Музей, творческое пространство или место семейного отдыха. Что будет с «Дачей со слонами»
В Самаре улицу Солнечную отремонтировали на треть
11 мая 2018
290
В Самаре улицу Солнечную отремонтировали на треть
Самара станет двадцатым российским городом в туре футбольного Кубка мира
11 мая 2018
531
Самара станет двадцатым российским городом в туре футбольного Кубка мира
Самарский театр кукол выступит на международном фестивале
11 мая 2018
292
Самарский театр кукол выступит на международном фестивале
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
1953
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Лента новостей
12 мая 2018 , 11:44
847
Режиссер Карен Шахназаров может снять фильм про битву на Кондурче
«Мосфильм» готов рассмотреть сценарий картины, в том числе от самарских авторов. 
12 мая 2018 , 09:28
213
Программа Самарского литературного музея на май
Самарский литературно-мемориальный музей имени Максима Горького предлагает в мае узнать много...
12 мая 2018 , 09:13
647
Семье погорельцев с пятью детьми предоставили квартиру
В пятницу, 11 мая, глава Самары Елена Лапушкина вместе с уполномоченным по правам человека в...
11 мая 2018 , 18:37
366
Музей, творческое пространство или место семейного отдыха. Что будет с «Дачей со слонами»
В пятницу, 11 мая, в самарском Музее модерна обсудили дальнейшую судьбу дачи Головкина.
11 мая 2018 , 18:34
290
В Самаре улицу Солнечную отремонтировали на треть
Там укладывают новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие. 
11 мая 2018 , 17:54
531
Самара станет двадцатым российским городом в туре футбольного Кубка мира
Трофей пробудет в городе три дня
11 мая 2018 , 17:15
1953
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
11 мая 2018 , 17:04
237
Подлинник первого художественного произведения Самары покажут в музее
В четверг, 17 мая, в 18:00 в Самарском областном художественном музее откроется выставка...
11 мая 2018 , 17:04
292
В Курумоче установили тактильные мнемосхемы для маломобильных пассажиров
Одна из них находится на привокзальной площади, около входа в пассажирский терминал.
11 мая 2018 , 17:35
292
Самарский театр кукол выступит на международном фестивале
Он представит на нем спектакль «Машенька и медведь».
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
4863
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3957
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
3803
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3776
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3186
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3957
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1859
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1955
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1380
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1355
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.