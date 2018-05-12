Музей, творческое пространство или место семейного отдыха. Что будет с «Дачей со слонами»

В процессе обсуждения было представлено несколько вариантов. Так, инициативная команда из Музея Модерна предложила план создания здесь музея с акцентом на такие темы как загородные самарские купеческие дачи и личность самого Константина Головкина. Музейное пространство при этом должно постоянно работать как место разных экспозиций, творческих мероприятий, семейных праздников и

пикников.



Другая инициативная группа команда выступила с иным предложением: на территории дачи открыть подобие филиала детской картинной галереи, где бы и взрослые самарцы могли бы заниматься творчеством, участвовать в обсуждении искусствоведческих тем.



Также прозвучала идея использовать объект под творческий кластер с галереей, ресторанчиком, что помогло бы привлечь средства на реставрацию. Несколько человек отстаивали вариант превращения «Дачи со слонами» в туристический объект федерального значения.



Врио министра культуры региона Сергей Филиппов подвел итог первому этапу обсуждения концепции:



- Мнений много, и все они видятся не как антагонисты, а как идеи, дополняющие друг друга. В течение месяца авторы всех концепций соберутся еще раз, чтобы свести предложения воедино и до середины

июня представить в минкульт окончательный вариант. Затем, под конкретную задачу, начнет разрабатываться дорожная карта с проектом реставрации, определением земельного и имущественного статуса комплекса.