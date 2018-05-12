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Музей, творческое пространство или место семейного отдыха. Что будет с «Дачей со слонами»

В пятницу, 11 мая, в самарском Музее Модерна обсудили дальнейшую судьбу дачи Головкина. Этот историко-архитектурный памятник у Волги на спуске Советской Армии хорошо известен многим горожанам. Он признан уникальным образцом самарского модерна начала XX века. Сейчас здание простаивает. Дальнейшая его судьба пока не определена. Врио губернатора Дмитрий Азаров дал поручение разработать концепцию использования комплекса дачи Головкина как объекта культурного наследия федерального значения. 
 
В процессе обсуждения было представлено несколько вариантов. Так, инициативная команда из Музея Модерна предложила план создания здесь музея с акцентом на такие темы как загородные самарские купеческие дачи и личность самого Константина Головкина. Музейное пространство при этом должно постоянно работать как место разных экспозиций, творческих мероприятий, семейных праздников и
пикников.

Другая инициативная группа команда выступила с иным предложением: на территории дачи открыть подобие филиала детской картинной галереи, где бы и взрослые самарцы могли бы заниматься творчеством, участвовать в обсуждении искусствоведческих тем. 

Также прозвучала идея использовать объект под творческий кластер с галереей, ресторанчиком, что помогло бы привлечь средства на реставрацию. Несколько человек отстаивали вариант превращения «Дачи со слонами» в туристический объект федерального значения. 

Врио министра культуры региона Сергей Филиппов подвел итог первому этапу обсуждения концепции:

- Мнений много, и все они видятся не как антагонисты, а как идеи, дополняющие друг друга. В течение месяца авторы всех концепций соберутся еще раз, чтобы свести предложения воедино и до середины
июня представить в минкульт окончательный вариант. Затем, под конкретную задачу, начнет разрабатываться дорожная карта с проектом реставрации, определением земельного и имущественного статуса комплекса.
 
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Дата: 11 мая 2018 , 18:37
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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