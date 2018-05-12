В Самаре улицу Солнечную отремонтировали на треть

Фрезерование стартовало в ночь на 22 апреля – дорожный объект в числе первоочередных взяли в ремонт по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». К концу мая по всей ширине обновится проезжая часть в границах поперечных улиц XXII Партсъезда и Ново-Вокзальная. К настоящему времени более трети от запланированного объема работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона подрядчик уже выполнил. Стоимость работ составляет около 14 миллионов рублей, рассказал заместитель директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, основные работы ведутся в ночную смену. При этом дорога перекрывается только частично – одна полоса всегда остается свободной для проезда. Сейчас работы производятся в направлении «в город». К концу этой недели подрядчик намерен продолжить фрезерование в направлении «из города». Гарантия на ремонт большими «картами» составляет 2 года.

Сейчас ремонтируются 6 дорожных объектов: кроме улицы Солнечная, в работе улицы Ново-Вокзальная, Батайская, Чекистов, Аэропортовское шоссе, а также работы завершаются на основной улице в поселке Береза, по которой пролегает маршрут из международного аэропорта Курумоч.