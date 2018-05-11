Автобусы №47 теперь ездят до «Юнгородка»

Это сделали по многочисленным просьбам жителей Самары. По информации департамента транспорта, теперь автобусы маршрута №47 следуют не до станции метро «Кировская», а до остановки общественного транспорта «Юнгородок».

Начало движения от остановки «Юнгородок» - в 5:09, окончание в 19:50; интервал движения составляет от 7 до 15 минут.