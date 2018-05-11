Киноизмышлизм. «Анон» - покувыркались и забыли (16+)





Эндрю Николл известен тем, что снимает околосоциальную фантастику на различные волнующие людей темы. В «Гаттаке» (1997) он поднимал вопрос генной модификации и места человека в обществе, в сценарии трагикомедии «Шоу Трумана» (1998) рассказывалось о фальшивом мире телевидения и зависимости общества от голубых экранов. Затем тему телевизионной фальши он продолжил в фильме «Симона» (2002), а в антиутопии «Время» (2011) он поднимал вопросы скоротечности жизни и бессмертия. На счету Николла также есть неплохая криминальная драма «Оружейный барон» (2005) и военная драма «Хорошее убийство» (2014). Как видно, режиссер и сценарист в течение своей карьеры пробовал себя в разных жанрах. На этот раз он обратился к киберпанку, сняв технотриллер «Анон» с ярко выраженным социальным подтекстом.



















































Действие картины разворачивается в тоталитарном обществе будущего: режим полного надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой-хакером по прозвищу Анон, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры.





Как всегда, Эндрю Николл создал весьма притягательную концепцию. В мире «Анон», по версии режиссера, нам не нужны телефоны и компьютеры, а также много других гаджетов. Все это заменяют людям компьютеры, вживленные прямо в голову. На привычную нам реальность накладывается дополненная, виртуальная. Теперь над каждым человеком виднеется интерфейс со всей необходимой информацией: имя, дата рождения, социальный статус, состояние счета, болезни и т.д. Теперь не нужно искать улики – достаточно подключиться к мозгу подозреваемого и посмотреть его воспоминания от первого лица. Теперь можно вызывать человека по скайпу, глядя в зеркало. Теперь не нужно смотреть кино, ведь вы можете создать кино вокруг вас, мысленно заполнив рабочий офис, например, ордой зомби.





























































Такой мир, с одной стороны, притягателен, с другой стороны, ужасен. Ведь все знают о вас абсолютно все. Каждый ваш шаг, почти каждая мысль доступны остальным. Правда, как и в любой уважающей себя антиутопии, в «Анон» есть и свои борцы за свободу. Это хакеры сознания. К их услугам обращаются те, кто хочет стереть некоторые свои воспоминания. Например, мужчина воспользовался услугами девушки по вызову и не хочет, чтобы жена об этом узнала. Хакер может стереть эти воспоминания, придав выражению «покувыркались и забыли» буквальный смысл. В то же время если вы перешли дорогу такому взломщику – ждите беды. Ведь он может заставить вас видеть то, чего на самом деле нет. Вы переходите пустую дорогу, уверенный в собственной безопасности, и тут вас сбивает машина, которую ваше взломанное хакером сознание не видело.



Такой мир, с одной стороны, притягателен, с другой стороны, ужасен. Ведь все знают о вас абсолютно все. Каждый ваш шаг, почти каждая мысль доступны остальным. Правда, как и в любой уважающей себя антиутопии, в «Анон» есть и свои борцы за свободу. Это хакеры сознания. К их услугам обращаются те, кто хочет стереть некоторые свои воспоминания. Например, мужчина воспользовался услугами девушки по вызову и не хочет, чтобы жена об этом узнала. Хакер может стереть эти воспоминания, придав выражению «покувыркались и забыли» буквальный смысл. В то же время если вы перешли дорогу такому взломщику – ждите беды. Ведь он может заставить вас видеть то, чего на самом деле нет. Вы переходите пустую дорогу, уверенный в собственной безопасности, и тут вас сбивает машина, которую ваше взломанное хакером сознание не видело.





























































При такой концепции, согласитесь, можно было развернуть фантазию по полной, и местами режиссеру это удалось. При бюджете в 20 миллионов долларов все это технобудущее режиссер показал очень здорово, в мельчайших деталях. В фильме есть интересные сцены, связанные со взломом сознания. Проблема в том, что их преступно мало. В отрыве от крутой идеи и проработанного мира мы имеем довольно слабенький детектив с шаблонными персонажами. Потерявший семью проблемный коп, суровая хакер-социопатка и ярый борец с системой, убийца-дворецкий и т.д. У фильма довольно низкая динамика, и местами его становится скучно смотреть.





Сола Фриленда сыграл Клайв Оуэн, а в роли хакера снялась Аманда Сайфред, которая уже работала с Эндрю Николлом в фильме «Время». Во «Времени» она также играла бунтарку и борца с системой. В фильме режиссер часто показывает лица актеров крупным планом, и учитывая, что их персонажи скупы на эмоции, это идет картине скорее в минус. Ты видишь, как же постарел Клайв Оуэн, и, учитывая характер его героя, не совсем понимаешь, что нашла в нем Анон.





























































В итоге, как интерпретация концепции «Большого Брата» фильм, безусловно, удался. Кому интересно посмотреть, к чему может привести повсеместная цифровизация – пожалуйста. В то же время именно как фантастический триллер или детектив «Анон» - достаточно слабый проект. Здесь мало действия, нет закрученного детектива, а героям не хочется сопереживать. Это кино больше созерцательное, чем развлекательное.

Приятного просмотра!

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