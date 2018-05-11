В Самарской области тестируют интерактивную карту для чиновников

Об этом в четверг, 10 мая, на своем семинаре рассказал генеральный директор интернет-агентства «Гедокорп» Алексей Добрусин.

По его словам, чтобы повысить эффективность работы чиновников, Самарский государственный университет путей сообщения разработал интеллектуальную систему для муниципальных образований. Это интерактивная карта, которая позволяет властям в режиме реального времени отслеживать обстановку на подведомственной им территории и обращать внимание на проблемные зоны. Например, карта покажет, где происходит отток населения. Сейчас программа тестируется в Нефтегорске.