Четыре самарских баскетболиста примут участие в чемпионате Европы

В составе национальной сборной на чемпионат Евроры U20 отправятся четыре игрока БК «Самара»: Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян.

Подготовка к чемпионату начнется в конце мая в подмосковном Новогорске. В июне и июле запланировано участие сборной России в международных турнирах в Черногории и Латвии.

Чемпионат Европы U20 (дивизион B) в этом году пройдет в Болгарии. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Люксембурга, Венгрии, Чехии, Нидерландов и Армении.