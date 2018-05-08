Киноизмышлизм. Про Великую Отечественную войну











"Брестская крепость" (16+)





В 2010 году режиссер Александр Котт снял, на мой взгляд, лучший свой фильм. Картина рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм повествует о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Это тот случай, когда снятое за относительно скромный бюджет кино (225 миллионов рублей), выглядит дороже и качественнее современных российских эпиков. Упор в фильме сделан не на ужасах войны, а на героизме народа, на личностях. И еще авторы не побоялись рассказать о судьбе Героев Брестской крепости во время Сталинских репрессий, что заслуживает отдельного уважения. Это один из лучших современных фильмов про Великую Отечественную войну. Александр Котт, кстати, недавно снял замечательный мини-сериал «Троцкий» с Константином Хабенским. Он, конечно, не про ВОВ, но тоже про историю, и посмотреть его советую.





























































"28 панфиловцев" (12+)





Еще один добротный фильм про ВОВ. По сюжету картины, осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской. Они дали бой превосходящим силам противника. У этой картины 2016 года довольно интересная и сложная судьба. Часть денег на проект авторы собирали на краудфандинговой площадке, то есть просили у россиян. В итоге деньги собрать удалось, но из-за ограниченного бюджета пришлось набирать в каст малоизвестным актеров. Так или иначе, снято кино очень зрелищно и захватывающе. Возрастное ограничение картины — «12+». Режиссер хотел, чтобы фильм смотрели мальчишки, а потому напряжение нагнетается не показом натуралистичных подробностей, а через эмоции героев и визуальный эффект операторских находок. Другое дело, что с драматургией у фильма имеются некоторые проблемы. Внимание к деталям, реконструкция боя и хореография – здесь все на высоте, но вот персонажи на раскрыты на том же уровне, как, например, в "Брестской крепости". Тем не менее это достойный фильм про Великую Отечественную войну, который я рекомендую посмотреть.







































"Мы из будущего" (16+)





Этот фантастико-приключенческий фильм Андрей Малюков снял в 2008 году. Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты — четверо «черных копателей» — Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие. Однажды на месте раскопок начинает происходить нечто странное: в найденных солдатских книжках, принадлежавших погибшим солдатам Красной армии, вдруг обнаруживаются фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу отправляются купаться в озере и… попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев. Это не самый выдающийся фильм о Великой Отечественной войне, но он будет понятен современной молодежи, так как повествование идет от лица персонажей из нашего времени. Ну, или относительного нашего времени, так как с 2008 года в России молодежь все же сильно изменилась. В картине показана связь времен и поколений.





























































"Свои" (16+)





Российский художественный фильм 2004 года режиссера Дмитрия Месхиева. Любовь, предательство, месть — все смешалось на деревенском хуторе под Псковом в августе 1941 года. Вокруг бушует война, а здесь, вдали от военных действий, разыгрываются свои страсти. Трое сбежавших от немцев советских военнопленных прячутся в сарае у деревенского старосты. Один из них, сын старика, влюблен в соседку. Но столь же страстно ее любит и местный полицай. Фильм с очень талантливыми актерами, играющими великолепно прописанных персонажей, восхищает правдой неоднозначных характеров, когда свои могут стать чужими и наоборот. Что такое честь, долг и патриотизм? Фильм затрагивает много вопросов и показывает то, что происходило на Родине не только на полях сражений, но и на мирных, казалось бы, территориях.







































Советская классика

Все же золотой фонд картин о Великой Отечественной войне приходится на советский кинематограф. Если перечислять и рассказывать обо всех фильмах, которые обязательно нужно посмотреть каждому вне зависимости от возраста, не хватит и книги. Назову лишь некоторые:

«В бой идут одни «старики»,

«Иди и смотри» (очень сильный и тяжелый фильм про ужасы войны),

«…А зори здесь тихие» (напоминание молодежи о том, что в войне участвовали даже женщины),

«Отец солдата»,

«Они сражались за Родину»,

«Судьба человека» (напоминание Федору Бондарчуку о том, что его «Сталинград» и рядом не стоял с картиной отца – Сергея Бондарчука).

Приятного просмотра!