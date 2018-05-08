Зачем нужна магистратура
Каждый современный студент ближе к окончанию учебы должен определить для себя, достаточно ему степени бакалавра или стоит замахнуться на магистратуру. Выбор осложнятся тем, что пока не совсем понятно, кто больше востребован на рынке труда и какие реальные преимущества дают два дополнительных года учебы.
- Сегодня многие студенты идут в магистратуру по инерции, не совсем понимая, зачем им это нужно, - рассказывает заведующая кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского университета имени академика С.П. Королева Анна Готлиб. - Мотивации у них нет. Мы с трудом набираем магистрантов на все специальности, спрос на вторую ступень высшего образования очень небольшой. В магистратуру идут, например, девочки-отличницы, которые любят учиться. Но окончив ее, они не знают, что делать дальше.
При этом государство весьма заинтересовано в развитии магистратуры. В некоторых вузах по ряду специальностей на нее выделяется даже больше бесплатных мест, чем на бакалавриат. В то же время, чтобы работать по выбранной профессии, в большинстве случаев вполне достаточно диплома бакалавра. За исключением разве что тех специальностей, на которые, согласно законодательству, могут претендовать только отучившиеся в магистратуре.
- Большинство работодателей охотно берут на работу бакалавров, - комментирует руководитель управления мониторинга и прогнозирования рынка труда областного министерства труда, занятости и миграционной политики Элла Леоненко. - Однако все передовые предприятия, на которых внедряются новые технологии и реализуются инновационные программы, как правило, хотят видеть в своем штате высокообразованных сотрудников со степенью магистра.
Специалисты объясняют невысокий уровень интереса студентов к магистратуре тем, что система двухуровневого образования пока проходит стадию становления и на данном этапе не выполняет некоторых возложенных на нее задач. В частности, она должна предоставлять гражданам возможность продолжить образование не только по изначально выбранной, но и по смежным специальностям. Действительно, за четыре года обучения на бакалавриате, погружаясь в тонкости профессии, студенты зачастую испытывают разочарование в ней. И магистратура в этом случае - прекрасный шанс не начинать все с начала, а освоить еще одну специальность. Однако в большинстве российских вузов магистерские программы являются продолжением бакалаврских. О совмещении нескольких специальностей речи не идет. Как пояснила Анна Готлиб, магистерских программ сегодня много, но междисциплинарные - большая редкость.
- Пока даже не сформирован пул преподавателей, соответствующих нужному уровню, - считает директор Центра корпоративного развития Елена Яшина. - В магистратуре в основном преподают доктора и доценты, которые до этого работали на кафедрах. Для академической магистратуры это закономерно. Но для прикладной, которая имеет другую концепцию и должна воспитывать определенные навыки и компетенции, это неприемлемо. Здесь должны преподавать практики. Поэтому, с одной стороны, магистратура - надежное образование, весомый диплом, но с другой - содержание этого образования пока не достигло должного уровня.
- Потребуются десятилетия, чтобы укоренилось все лучшее, что вложено в эту двухступенчатую систему образования, - полагает Анна Готлиб. - Пока же это лучшее пробивается с трудом.
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