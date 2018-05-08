08 мая 2018 года,
19:58
$ 62.71    74.81   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самое самарское. Город для иностранцев?

Очень скоро город заполонят иностранцы, не имеющие ни малейшего представления о России и Самаре, приехавшие из Дании, Уругвая, Сенегала, Австралии. И нам надо будет объяснить, чем же так примечателен город, в который они прибыли. Что есть в Самаре, в ее истории, имеющего мировое значение? Да что мировое - космическое!

Мировое 
 
Здесь сделали ракету, на которой полетел в космос Гагарин. Просто и понятно. Здесь молодой Ленин решил совершить революцию в России. Непонятно, понравится ли австралийцам эта тема. Но вот жители Америк, где левые идеи всегда популярны, наверняка заинтересуются самарской страницей Ленинианы. И всем, от датчан до сенегальцев, наверняка будет понятна наша мировая роль осенью 1941 года. А уж австралийцам вообще все понятно: у нас, на улице Куйбышева, 110, находилось самое первое посольство Австралии в СССР. Сразу после установления дипломатических отношений с Зеленым континентом в 1942 году. 
 
Столичное 
 
Куйбышев - запасная столица. Казалось бы, этот образ растиражирован донельзя. Но вот попробуйте узнать, где в Куйбышеве жил товарищ Калинин. Всесоюзный староста и высший государственный чиновник СССР. Не то что доски памятной - даже адреса не найдешь. А еще Ворошилов, Вышинский, звезды Большого. Даже адреса посольств, эвакуированных в Куйбышев, известны не все! Хотя прошло уже с Победы больше 70 лет. И роль Куйбышева, внезапная для не слишком большого и совсем не столичного города, была огромна и всеохватна. А мы повторяем какие-то общие места, зная малую толику этой грандиозной истории. А знать важно и нужно сейчас. 

Самарское 
 
Потому что для нашего города трагические события 1941 года - это трамплин и огромная возможность, которую Куйбышев уже к началу 60-х реализовал на космическом уровне. И этот вектор развития преобладает в Самаре сегодняшней. Можно сказать, что современный город Самара-Куйбышев родился в октябре 1941 года, когда вместе с эвакуацией промышленных предприятий сюда началась эвакуация правительства, посольств, государственных и культурных учреждений. И на истощенном, но еще сохранившемся гумусе купеческой Самары, при помощи удобрения, поставляемого, с одной стороны, Большим театром, а с другой - Безымянлагом, начал расти новый большой промышленный, культурный и научный город. 
 
И чтобы хорошо и понятно рассказать его историю, хоть туристам, хоть самим себе, надо от отдельных событий и монументов перейти к реконструкции этой важнейшей страницы истории нашей страны. Да и для планеты эта история важна. Ведь 21 посольство - это было в период 1941-1943 годов - Куйбышев стал одним из важнейших дипломатических центров всего мира. Про эту сторону истории нам тоже известно крайне мало. Есть отрывки из воспоминаний послов США, Швеции. Но при этом никто не может рассказать про всю ситуацию - когда принимались важнейшие решения по ленд-лизу, Япония напала на США и подумывала напасть на СССР, движение «Свободная Франция» собирало со всего мира храбрых соотечественников для борьбы с фашизмом. 
 
История творилась на этих улицах. Приятно, что большая часть зданий посольств сохранилась. Так же как сохранились и другие объекты, наш эксклюзив, которые позволяют создать на этой базе настоящий патриотический туристический комплекс. 
 
Бункеры и площади 
 
Самый главный эксклюзив - бункер Сталина. Понятная достопримечательность и самое глубокое подобное сооружение эпохи. Всего в городе четыре известных бункера. Два из них находятся рядом - бункер Калинина расположен под зданием оперного театра. Площадь Куйбышева и прилегающие территории - это практически готовый исторический парк. Там проходил парад, и было бы прекрасно, если бы техника, которая шла по площади 7 ноября 1941 года, появилась в одном из скверов. Сам комплекс площади приведен в порядок и выглядит вполне аутентично. Здания штаба округа, бывшего «Белого дома» и весь ансамбль площади Чапаева выглядят практически так же, как и в 1941 году. Можно стилизовать вывески и фонари, сделать соответствующее стилю эпохи благоустройство. Ну и, конечно, открыть в доме на улице Шостаковича его мемориальную квартиру. Это тоже вполне понятно: здесь был создан мировой шедевр. 
 
Седьмая 
 
В Куйбышеве Шостакович дописал Седьмую симфонию. Великое патриотическое произведение. Поэтому мемориальная квартира - это, извините за цинизм, совсем недорого и очень-очень обоснованно. Но, конечно, в такой исторический парк необходимо добавить большой музей, возможно, с использованием экспозиции уже существующего музея военного округа. Ведь если Куйбышев-Самара был одним из центров эвакуации и запасной столицей в 1941 году, где еще делать музей эвакуации? Национального масштаба. Потому что именно для Самары эта история так важна. И есть уверенность, что такой проект поддержит федеральное министерство культуры. Просто вспомните фильм «Особо важное задание». Это наша история. 
 
Великая история 
 
Может ли все это быть понятно и важно для иностранцев? Будет ли интересно нашим соотечественникам из других краев России? Будут ли наши дети стремиться в такой музей? Это не праздные вопросы. Патриотическое воспитание и туристическая привлекательность должны и могут взаимодействовать. Но для этого нужно вспомнить как можно подробнее всю эту историю. Создать музей, собрать воспоминания, восстановить адреса и имена, открыть заново забытое… Чтобы сделать эту тему действительно популярной, нужно, например, снять большой сериал с привлечением звезд всех стран, имевших здесь посольства. Чтобы был подвиг, шпионы, любовь, где-то рядом Шостакович и Калинин, строительство бункера Сталина, сверкающее пенсне Берии... Самое прекрасное, что 90% такого сериала можно снять в реальных декорациях: площади Куйбышева и Чапаева, улицы Фрунзе и Шостаковича, особняк Курлиной. Впрочем, это мечты. Сейчас в нашем городе нет даже качественного сайта, посвященного теме «второй столицы». Есть только отдельные памятники и обоснованная гордость. И туристы охотно идут в бункер Сталина, но достаточно ли этого самим самарцам, чтобы раскрыть гостям великую страницу нашей истории?
 
Дата: 8 мая 2018 , 10:22
166
Автор текста: Илья Сульдин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
8 мая 2018
43
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
Продолжается прием заявок на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018
8 мая 2018
151
Продолжается прием заявок на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018
Возле больницы имени Пирогова снесли незаконный двухэтажный магазин
8 мая 2018
179
Возле больницы имени Пирогова снесли незаконный двухэтажный магазин
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
8 мая 2018
155
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
В Самаре устанавливают дизайнерские квасные киоски
8 мая 2018
214
В Самаре устанавливают дизайнерские квасные киоски
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
8 мая 2018
168
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
Самарским автомобилистам предлагают на один день пересесть на велосипеды
8 мая 2018
138
Самарским автомобилистам предлагают на один день пересесть на велосипеды
Самарского студента посадили на 18 лет за подготовку теракта
8 мая 2018
233
 
Самарского студента посадили на 18 лет за подготовку теракта
Пять тысяч самарцев возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы
8 мая 2018
248
Пять тысяч самарцев возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы
Лента новостей
8 мая 2018 , 18:04
151
Продолжается прием заявок на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018
  До 15 мая жители Ленинского, Самарского и Кировского районов могут подать заявки для...
8 мая 2018 , 16:33
179
Возле больницы имени Пирогова снесли незаконный двухэтажный магазин
Здание, принадлежавшее ООО «Селена», находилось на пересечении проспекта Ленина и...
8 мая 2018 , 16:23
155
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
Дорога булет четырехполосной.
8 мая 2018 , 16:04
214
В Самаре устанавливают дизайнерские квасные киоски
Они будут установлены в Самарском, Ленинском и частично в Железнодорожном районах города....
8 мая 2018 , 15:57
168
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
8 мая 2018 , 15:35
138
Самарским автомобилистам предлагают на один день пересесть на велосипеды
Всероссийская экологическая акция пройдет в пятницу, 18 мая. Она проводится представителями...
8 мая 2018 , 15:20
233
 
Самарского студента посадили на 18 лет за подготовку теракта
Такое решение во вторник, 8 мая, принял Приволжский окружный военный суд. 
8 мая 2018 , 15:10
248
Пять тысяч самарцев возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы
Здесь же можно было оставить данные пропавших без вести во время Великой Отечественной войны....
8 мая 2018 , 13:34
185
Более 20 тысяч человек посмотрят военный парад на площади Куйбышева
С восьми трибун, установленных на главной площади Самары можно будет наблюдать за проходом...
8 мая 2018 , 13:20
202
В Самаре объявлен набор студентов по специальности «Артист драматического театра и кино»
Самарская государственная областная академия Наяновой объявляет набор на факультет искусств по...
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
4360
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3773
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3617
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
3333
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
2753
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3773
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1721
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1814
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1287
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1223
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.