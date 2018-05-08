Самое самарское. Город для иностранцев?





Мировое

Здесь сделали ракету, на которой полетел в космос Гагарин. Просто и понятно. Здесь молодой Ленин решил совершить революцию в России. Непонятно, понравится ли австралийцам эта тема. Но вот жители Америк, где левые идеи всегда популярны, наверняка заинтересуются самарской страницей Ленинианы. И всем, от датчан до сенегальцев, наверняка будет понятна наша мировая роль осенью 1941 года. А уж австралийцам вообще все понятно: у нас, на улице Куйбышева, 110, находилось самое первое посольство Австралии в СССР. Сразу после установления дипломатических отношений с Зеленым континентом в 1942 году.

Столичное

Куйбышев - запасная столица. Казалось бы, этот образ растиражирован донельзя. Но вот попробуйте узнать, где в Куйбышеве жил товарищ Калинин. Всесоюзный староста и высший государственный чиновник СССР. Не то что доски памятной - даже адреса не найдешь. А еще Ворошилов, Вышинский, звезды Большого. Даже адреса посольств, эвакуированных в Куйбышев, известны не все! Хотя прошло уже с Победы больше 70 лет. И роль Куйбышева, внезапная для не слишком большого и совсем не столичного города, была огромна и всеохватна. А мы повторяем какие-то общие места, зная малую толику этой грандиозной истории. А знать важно и нужно сейчас.





Самарское

Потому что для нашего города трагические события 1941 года - это трамплин и огромная возможность, которую Куйбышев уже к началу 60-х реализовал на космическом уровне. И этот вектор развития преобладает в Самаре сегодняшней. Можно сказать, что современный город Самара-Куйбышев родился в октябре 1941 года, когда вместе с эвакуацией промышленных предприятий сюда началась эвакуация правительства, посольств, государственных и культурных учреждений. И на истощенном, но еще сохранившемся гумусе купеческой Самары, при помощи удобрения, поставляемого, с одной стороны, Большим театром, а с другой - Безымянлагом, начал расти новый большой промышленный, культурный и научный город.

И чтобы хорошо и понятно рассказать его историю, хоть туристам, хоть самим себе, надо от отдельных событий и монументов перейти к реконструкции этой важнейшей страницы истории нашей страны. Да и для планеты эта история важна. Ведь 21 посольство - это было в период 1941-1943 годов - Куйбышев стал одним из важнейших дипломатических центров всего мира. Про эту сторону истории нам тоже известно крайне мало. Есть отрывки из воспоминаний послов США, Швеции. Но при этом никто не может рассказать про всю ситуацию - когда принимались важнейшие решения по ленд-лизу, Япония напала на США и подумывала напасть на СССР, движение «Свободная Франция» собирало со всего мира храбрых соотечественников для борьбы с фашизмом.

История творилась на этих улицах. Приятно, что большая часть зданий посольств сохранилась. Так же как сохранились и другие объекты, наш эксклюзив, которые позволяют создать на этой базе настоящий патриотический туристический комплекс.

Бункеры и площади

Самый главный эксклюзив - бункер Сталина. Понятная достопримечательность и самое глубокое подобное сооружение эпохи. Всего в городе четыре известных бункера. Два из них находятся рядом - бункер Калинина расположен под зданием оперного театра. Площадь Куйбышева и прилегающие территории - это практически готовый исторический парк. Там проходил парад, и было бы прекрасно, если бы техника, которая шла по площади 7 ноября 1941 года, появилась в одном из скверов. Сам комплекс площади приведен в порядок и выглядит вполне аутентично. Здания штаба округа, бывшего «Белого дома» и весь ансамбль площади Чапаева выглядят практически так же, как и в 1941 году. Можно стилизовать вывески и фонари, сделать соответствующее стилю эпохи благоустройство. Ну и, конечно, открыть в доме на улице Шостаковича его мемориальную квартиру. Это тоже вполне понятно: здесь был создан мировой шедевр.

Седьмая

В Куйбышеве Шостакович дописал Седьмую симфонию. Великое патриотическое произведение. Поэтому мемориальная квартира - это, извините за цинизм, совсем недорого и очень-очень обоснованно. Но, конечно, в такой исторический парк необходимо добавить большой музей, возможно, с использованием экспозиции уже существующего музея военного округа. Ведь если Куйбышев-Самара был одним из центров эвакуации и запасной столицей в 1941 году, где еще делать музей эвакуации? Национального масштаба. Потому что именно для Самары эта история так важна. И есть уверенность, что такой проект поддержит федеральное министерство культуры. Просто вспомните фильм «Особо важное задание». Это наша история.

Великая история

Может ли все это быть понятно и важно для иностранцев? Будет ли интересно нашим соотечественникам из других краев России? Будут ли наши дети стремиться в такой музей? Это не праздные вопросы. Патриотическое воспитание и туристическая привлекательность должны и могут взаимодействовать. Но для этого нужно вспомнить как можно подробнее всю эту историю. Создать музей, собрать воспоминания, восстановить адреса и имена, открыть заново забытое… Чтобы сделать эту тему действительно популярной, нужно, например, снять большой сериал с привлечением звезд всех стран, имевших здесь посольства. Чтобы был подвиг, шпионы, любовь, где-то рядом Шостакович и Калинин, строительство бункера Сталина, сверкающее пенсне Берии... Самое прекрасное, что 90% такого сериала можно снять в реальных декорациях: площади Куйбышева и Чапаева, улицы Фрунзе и Шостаковича, особняк Курлиной. Впрочем, это мечты. Сейчас в нашем городе нет даже качественного сайта, посвященного теме «второй столицы». Есть только отдельные памятники и обоснованная гордость. И туристы охотно идут в бункер Сталина, но достаточно ли этого самим самарцам, чтобы раскрыть гостям великую страницу нашей истории?