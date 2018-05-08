Про ЕГЭ по русскому языку

На ЕГЭ по русскому языку отводится три с половиной часа. За это время выпускнику предстоит справиться с 26 заданиями, разбитыми на две части. Первая состоит из 25 заданий, на которые нужно дать краткий ответ. Вторая содержит всего одно, но, пожалуй, самое сложное задание - сочинение по прочитанному тексту. В процессе его выполнения экзаменуемый должен продемонстрировать умение анализировать содержание и проблематику, комментировать проблему исходного текста, определять позицию автора, выражать и аргументировать собственное мнение, последовательно и логично излагать мысли, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка, оформлять высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами со- временного русского литературного языка.

За правильное выполнение всех заданий можно получить не более 58 первичных баллов. При этом максимальная оценка за грамотно написанное сочинение - 24.

Задания экзаменационной работы по русскому языку направлены на проверку знаний норм построения текста, лексических, орфографических, пунктуационных, грамматических норм современного русского литературного языка, умения создавать текст на основе прочитанного. В этом году в экзаменационную работу включено задание 20, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка. Оно выявляет умение обнаруживать неуместность употребления слов, форм или конструкций в текстах или предложениях. Задания первой части проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на базовом, так и на высоком уровнях сложности. К последнему типу относятся задания, проверяющие владение грамматическими нормами (задание 7), умение находить средства связи предложений в тексте (задание 24) и использованные в тексте языковые средства выразительности (задание 25). Последнее, 26-е задание, то есть сочинение, может быть выполнено на любом уровне сложности - базовом, повышенном или высоком.

Среди заданий базового уровня больше всего затруднений обычно вызывают следующие: №14 - проверяющее правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; №19 - знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; №22 - знание функционально-смысловых типов речи.

Разработчики напоминают, что в инструкции по выполнению работы даны все необходимые разъяснения. Их рекомендуется прочитать очень внимательно: следуя этим советам, выпускник сможет организовать работу более рационально.