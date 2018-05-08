К осени подготовят новый вариант Трудового кодекса





Травматизм на производстве

В 2016 году в возрастной категории от 15 до 24 лет в Самарской области было зарегистрировано шесть несчастных случаев на рабочем месте, два человека погибли. В 2017-м произошло семь несчастных случаев. За январь - март текущего года - два, один из которых смертельный.

- Особо выделю случай, произошедший в прошлом году, - рассказывает заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова. - Там были все нарушения, которые только могли быть, и все это в совокупности привело к печальным последствиям.

Молодой человек 24 лет был допущен к работе в качестве оператора щипально-замасливающей машины. Специалистов подобного профиля ни в одном учебном заведении не готовят, опыт работы, как правило, приобретается непосредственно на производстве. Молодой человек устроился к индивидуальному предпринимателю, ранее с подобной техникой дела не имел. На момент несчастного случая его стаж составлял 14 дней. При выполнении работ по упаковке роликов синтепона обе его руки затянуло в передний вращающийся барабан агрегата. Несмотря на то, что машину сразу остановили и пострадавшему оказали помощь, сохранить парню руки не удалось. Как пояснила Павлова, в ходе расследования были установлены следующие нарушения: допуск к работе сотрудника без соответствующей квалификации, эксплуатация щипально-замасливающей машины без нормативно-технической документации (оборудование явно было приобретено как списанное на каком-то предприятии), отсутствие спецоценки условий труда, допуск к работе без медицинского осмотра, необеспечение средствами индивидуальной защиты, отсутствие технологической документации технологического процесса и должного контроля. За все эти нарушения индивидуальный предприниматель был оштрафован в общей сложности на 50 тысяч рублей. Кроме того, он оплачивает лечение и протезирование пострадавшему работнику, у которого, кстати, двое маленьких детей.





Контроль и наставничество

По словам главного технического инспектора труда областной федерации профсоюзов Ольги Буценко, профсоюзы уделяют большое внимание профилактике несчастных случаев, а на предприятиях, где они происходят, зачастую нет первичных профсоюзных организаций. В Самарской области регулярно проходят тематические семинары, функционирует институт профсоюзного движения, где молодежь обучается профсоюзной работе, в том числе проходит программу по охране труда.

Буценко рассказала, что на многих предприятиях возрождают практику наставничества, широко применявшуюся в советские годы. Например, в РКЦ «Прогресс» за каждым молодым сотрудником закрепляют высококвалифицированного работника, который обучает как тонкостям профессии, так и правилам безопасности. Наставничество хорошо оплачивается (15-30% от оклада), поэтому специалисты охотно идут на это.

Профилактика с юных лет Особое внимание специалисты рекомендуют уделить профилактике профессиональных заболеваний.

- В Самарской области регистрируется достаточно высокий уровень профессиональной заболеваемости, - комментирует начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Рязанова. - В списке причин на первом месте значится воздействие физических факторов, речь идет преимущественно о нейросенсорной тугоухости, на втором месте воздействие физических нагрузок - у значительной части работников диагностируется пояснично-крестцовая радикулопатия. Далее по частоте идут химический, биологический и полевой факторы, а также аллергические заболевания.

Особенно тщательно следить за своим здоровьем рекомендуют работникам, которые трудятся на шумном производстве, а также тем, чей труд связан с поднятием тяжестей. Не стоит забывать, что существуют регламентированные допустимые нормы подъема тяжестей для женщин и мужчин. Также надо помнить, что для каждой категории работников определена кратность прохождения периодического медицинского осмотра. Сотрудники в возрасте до 21 года должны проходить медицинский осмотр ежегодно, вне зависимости от характера выполняемых работ.

Грядут изменения

Как рассказал руководитель департамента условий охраны труда областного министерства труда, занятости и миграционной политики Александр Савельев, готовятся значительные изменения в Трудовом кодексе.

- Меняется подход к системе охраны труда, - говорит Савельев. - Если раньше в основе Трудового кодекса лежала реакция на что-то уже случившееся, то новый подход ориентирован на профилактику и предупреждение. Уже осенью Министерство труда и социальной защиты РФ должно представить новый вариант документа в Государственную думу.

Кроме того, Россия недавно присоединилась к мировому движению Vision Zero, или «Нулевой травматизм». Это качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Есть семь простых правил, выполнение которых поможет работодателю снизить показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области призывает все предприятия и организации региона присоединиться к этому движению.

Лариса Павлова, заместитель руководителя государственной инспекции труда в Самарской области:

- Работодатели неохотно берут на работу молодых сотрудников, особенно несовершеннолетних. Но еще неохотнее они оформляют с ними трудовые отношения, хотя бы в форме трудового договора. К нам нередко обращаются работники, чьи права были нарушены - как правило, в части выплаты зарплаты или условий труда. Но доказать, что отношения между сторонами были действительно трудовыми, бывает очень сложно. Особенно учитывая, что к нам обычно обращаются, когда выполнение работ уже прекращено. Поэтому первое, что необходимо сделать, устраиваясь на работу, - не приступать к выполнению обязанностей без заключения трудового договора. В том числе если речь идет об испытательном сроке. Думаю, именно молодежь должна подавать пример в этом вопросе.