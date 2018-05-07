В Самаре станет в два раза больше топиарных фигур

В понедельник, 7 мая, в администрации обсудили планы работ по благоустройству городских территорий. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, в 2018 году планируется высадить однолетние и многолетние цветы, установить конструкции для мобильного вертикального озеленения, вазоны и топиарные фигуры.

В этом году планируется высадить на 20% больше цветов, чем в прошлом. Работы в этом направлении уже стартовали: цветники на гостевых и туристических маршрутах высажены на 75%. Количество вазонов и кашпо также возрастет: их станет на 18% больше. Часть устройств уже установили в сквере Победы, в сквере Устинова, в сквере Героев 21 Армии, возле музея «Самара космическая» и вдоль проезжей части по Волжскому проспекту.

По словам Андрея Семенова, в этом году число топиарных фигур в Самаре увеличится до 60, что в два раза больше, чем в прошлом. Департамент приобрел 20 новых топиарных фигур: 8 скульптур «Самара в сердце» и 12 на футбольную тематику. Это скульптуры «Летящий мяч», «Мяч и волна», «Бутса с мячом» и «Матрешки».