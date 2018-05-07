Киноизмышлизм. «Собибор» - первый блин Хабенского (12+)

Немного истории. Собибор – это лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Он существовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Здесь было убито около 250 тысяч евреев. Вместе с тем, именно в Собиборе 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским. Александру удалось всего за 3 недели спланировать интернациональное восстание силами заключенных из стран Западной Европы и Польши. Согласно плану Печерского, заключенные должны были тайно, поодиночке ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану. План удался лишь частично — восставшие смогли убить 12 эсэсовцев из персонала, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла огонь по заключенным, и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Кого-то немцам удалось поймать, кого-то выдали жители. В итоге до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.





Собственно, об этом и снял фильм Хабенский. Основные съемки прошли в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе. По словам авторов картины, главной художественной задачей фильма стало показать ужасное, запредельно жестокое функционирование нацистского лагеря смерти. В этом, на мой взгляд, и заключается проблема картины.





























































Большую часть времени фильма продолжительностью около 100 минут занимают зверства нацистов над заключенными. На сам побег отводятся последние 10 минут. То есть зрителям предлагают 1,5 часа смотреть на то, как фашисты мучают евреев на ограниченном куске территории – тут вам и массовая травля голых женщин газом, расстрелы, сжигания заживо, избиения кнутами и т.д. Немцы здесь показаны исключительными садистами, психопатами и демонами – ни одной человеческой черты в них вы не увидите. И этому фильму присвоили рейтинг 12+. 12-летним детям предлагают смотреть на извергающих потоки рвоты голых женщин, горящих людей и другие зверские сцены. На минуточку, комиксовых и подростковых «Мстителей: Войну бесконечности» в российских кинотеатрах крутят с рейтингом 16+. И где тут логика и справедливость?



Большую часть времени фильма продолжительностью около 100 минут занимают зверства нацистов над заключенными. На сам побег отводятся последние 10 минут. То есть зрителям предлагают 1,5 часа смотреть на то, как фашисты мучают евреев на ограниченном куске территории – тут вам и массовая травля голых женщин газом, расстрелы, сжигания заживо, избиения кнутами и т.д. Немцы здесь показаны исключительными садистами, психопатами и демонами – ни одной человеческой черты в них вы не увидите. И этому фильму присвоили рейтинг 12+. 12-летним детям предлагают смотреть на извергающих потоки рвоты голых женщин, горящих людей и другие зверские сцены. На минуточку, комиксовых и подростковых «Мстителей: Войну бесконечности» в российских кинотеатрах крутят с рейтингом 16+. И где тут логика и справедливость?





























































Возможно, вы уже слышали или читали о том, что Хабенский на предпремьерной пресс-конференции очень оскорбился на вопрос журналистки о том, как этот фильм воспримут подростки? Но, на мой взгляд, вопрос нужно было поставить шире: как этот фильм воспримут зрители в принципе? Тема еврейского холокоста для современного россиянина в большинстве своем не совсем близкая, поэтому фильм может вызвать больший отклик в душе скорее у массового польского зрителя. Россияне скорее будут просто ужасаться творящимся на экране зверствам, но здесь вопрос: а кому хочется 1,5 часа смотреть на пытки и унижения военнопленных? Не лучше ли было сделать акцент именно на советском офицере Александре Печерском? Ведь у него очень богатая биография.



Возможно, вы уже слышали или читали о том, что Хабенский на предпремьерной пресс-конференции очень оскорбился на вопрос журналистки о том, как этот фильм воспримут подростки? Но, на мой взгляд, вопрос нужно было поставить шире: как этот фильм воспримут зрители в принципе? Тема еврейского холокоста для современного россиянина в большинстве своем не совсем близкая, поэтому фильм может вызвать больший отклик в душе скорее у массового польского зрителя. Россияне скорее будут просто ужасаться творящимся на экране зверствам, но здесь вопрос: а кому хочется 1,5 часа смотреть на пытки и унижения военнопленных? Не лучше ли было сделать акцент именно на советском офицере Александре Печерском? Ведь у него очень богатая биография.





























































В октябре 1941 года Печерский попал в окружение под Вязьмой, был ранен и пленен немцами. В плену переболел тифом, но выжил. В мае 1942 года пытался бежать с четырьмя другими заключенными. Побег сорвался, и их отправили в штрафной лагерь в Борисове, а оттуда — в Минск. 18 сентября 1943 года в составе группы заключенных-евреев Печерский был отправлен в лагерь уничтожения Собибор, куда он прибыл 23 сентября. После побега восемь евреев из числа бывших советских военнопленных Печерский привел в Белоруссию, где они вступили в партизанские отряды, и там Александр воевал подрывником, пока советские войска не освободили Белоруссию. В партизанском отряде Александр Аронович вместе с боевой группой пустил под откос два немецких эшелона. После воссоединения с красноармейскими частями Печерского арестовали и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность штрафбата. Воюя в рядах 15-го штурмового батальона в составе 1-го Прибалтийского фронта, при наступлении на город Бауcк 20 августа 1944 года он был ранен в бедро осколком мины и после четырех месяцев лечения в госпиталях получил инвалидность. В подмосковном госпитале Печерский познакомился со своей будущей женой Ольгой Котовой.







В 1948 году во время политической кампании преследования так называемых «безродных космополитов» Печерский потерял работу. Это, кстати, позорный эпизод нашей истории, когда советских евреев обвиняли в «безродном космополитизме» и враждебности к патриотическим чувствам советских граждан, а также их увольняли со многих постов и должностей, арестовывали. Печерский пять лет не мог устроиться и жил на иждивении жены. В 1963 году Александр Печерский выступил свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор.





























































Вот так, точка в истории с Собибором для Печерского была поставлена лишь в 1963 году. И как интересно было бы увидеть все перечисленные выше эпизоды из его жизни на экране. И тогда фильм назывался бы «Печерский», а не «Собибор». Но вместо того, чтобы снимать кино о личности, Хабенский сделал главным героем – лагерь. А потому персонажи фильма получились нераскрытыми. Как и в фильме «Дюнкерк» Нолана, чисто по-человечески ты сопереживаешь им, наблюдая за страданиями людей, но их гибель по эмоциональной отдаче мало чем отличается от гибели других актеров из массовки.



Вот так, точка в истории с Собибором для Печерского была поставлена лишь в 1963 году. И как интересно было бы увидеть все перечисленные выше эпизоды из его жизни на экране. И тогда фильм назывался бы «Печерский», а не «Собибор». Но вместо того, чтобы снимать кино о личности, Хабенский сделал главным героем – лагерь. А потому персонажи фильма получились нераскрытыми. Как и в фильме «Дюнкерк» Нолана, чисто по-человечески ты сопереживаешь им, наблюдая за страданиями людей, но их гибель по эмоциональной отдаче мало чем отличается от гибели других актеров из массовки.





























































Теперь об актерах. Хабенский уже второй раз играет еврея, поднимающего восстание. Недавно он сыграл Троцкого в одноименном сериале. Вот там он блистал, потому что его герой был ядром истории. Здесь же Печерский получился блеклый и картонный. Странно, что Хабенский выступал соавтором сценария картины и не дал самому себе развернуться в роли, прописав персонажа так слабо. Еще авторы картины хвастаются, что в фильме роль начальника Собибора сыграл французский актер Кристофер Ламберт. Дескать, звезда мирового масштаба. Действительно, когда-то Ламберт был звездой и полюбился зрителям по таким картинам, как «Горец», «Подземка», «Смертельная Битва». Вот только актер давно вышел в тираж и теперь позволяет себе сниматься в таких фильмах, как болгарский «Иностранец» или «Кикбоксер возвращается». И играть он стал соответствующе. Поэтому в «Собиборе» Ламберт ходит с каменным постаревшим лицом, редко выдающим эмоции. С такой же миной разгуливает и Мария Кожевникова в роли пленницы-еврейки. Засветилась в картине и Михалина Ольшанска. Да-да, та самая скандальная Матильда из одноименной картины. Ее лицо красуется на постере фильма, тогда как в Собиборе она появляется минут на 5 в самом начале.



Теперь об актерах. Хабенский уже второй раз играет еврея, поднимающего восстание. Недавно он сыграл Троцкого в одноименном сериале. Вот там он блистал, потому что его герой был ядром истории. Здесь же Печерский получился блеклый и картонный. Странно, что Хабенский выступал соавтором сценария картины и не дал самому себе развернуться в роли, прописав персонажа так слабо. Еще авторы картины хвастаются, что в фильме роль начальника Собибора сыграл французский актер Кристофер Ламберт. Дескать, звезда мирового масштаба. Действительно, когда-то Ламберт был звездой и полюбился зрителям по таким картинам, как «Горец», «Подземка», «Смертельная Битва». Вот только актер давно вышел в тираж и теперь позволяет себе сниматься в таких фильмах, как болгарский «Иностранец» или «Кикбоксер возвращается». И играть он стал соответствующе. Поэтому в «Собиборе» Ламберт ходит с каменным постаревшим лицом, редко выдающим эмоции. С такой же миной разгуливает и Мария Кожевникова в роли пленницы-еврейки. Засветилась в картине и Михалина Ольшанска. Да-да, та самая скандальная Матильда из одноименной картины. Ее лицо красуется на постере фильма, тогда как в Собиборе она появляется минут на 5 в самом начале.





























































Про бюджет фильма я ничего сказать не могу. Но повторюсь, он снят в ограниченных декорациях без особого размаха и военных сцен. В России выпустили уже очень много фильмов и сериалов про концлагеря, и «Собибор» по картинке и эффектам не сильно их превосходит. Если бы вы щелкали телеканалы дома и наткнулись на этот фильм на каком-нибудь НТВ, то могли бы подумать, что попали на какой-то сериал. Кстати, тот же мини-сериал «Троцкий» с Хабенским выглядел намного масштабнее, эффектнее и дороже, глубоко погружая зрителя в атмосферу России начала 20 века.





Что хотел сказать Хабенский своим фильмом? Что в немецких концлагерях творились зверства, а нацисты были чудовищами? Ну, так для этого было достаточно одной сцены в самом начале, где потравили газом несколько сотен женщин – все, большего не нужно. Он хотел сказать, что человеческий дух несгибаем, а стремление к свободе превыше всего? Так побег планировала небольшая группа людей, понимая, что в противном случае их всех убьют, а остальные просто побежали вперед, потому что по ним начали стрелять.





























































Смотреть «Собибор» или нет, решать вам. На мой взгляд, первая режиссерская работа Хабенского все же вышла неудачной. Это полтора часа насилия над людьми без должного раскрытия персонажей. Как изменил выживших людей лагерь «Собибор»? Что стало с ними? Как они пережили остаток войны? Нашли ли они в себе силы сражаться? Или после побега спрятались и боялись каждой тени? Вот на какие вопросы хотелось бы получить ответ в фильме. Хотя бы на то, как пережившие «Собибор» Печерский и восемь евреев стали партизанами и продолжили борьбу.

Приятного просмотра!

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