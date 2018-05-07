Михаил Бабич посетил стадион «Самара Арена»
В воскресенье, 6 мая, на стадионе состоялся матч 37 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между клубами «Крылья Советов» и «Кубань».
Матч прошел при полной загрузке трибун. Стадион посетили более 40 тысяч зрителей. Посмотреть игру приехал полномочный представитель президента РФ ПФО Михаил Бабич, сообщает пресс-служба полпреда. За игрой также наблюдали глава Самарской области Дмитрий Азаров, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Ингушетия Герой Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров, Герой Российской Федерации и референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов.
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