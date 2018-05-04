Самарские улицы начнут мыть с шампунем в июне

Сотрудники МП «Благоустройство» приступили к новому этапу уборки городских улиц. На магистралях, с которых убрали грязь и мусор, работает поливочно-моечная техника.

В первую очередь убирают улицы в исторической части города и на основных магистралях – дорогах второй и третьей категорий, по которым ездит общественный транспорт.

Сначала по проезжей части проходят поливальные машины. После них работают большие дорожные пылесосы. Малые пылесосы используют для очистки тротуаров.

В тандеме с пылесосами на улицы города выводят и закупленную в прошлом году подметально-уборочную машину «Чистодор». Она чаще всего работает на дорогах с 20:00 до 08:00, поскольку днем напряженный трафик и на обочинах много припаркованной техники.

В этом году для более эффективной очистки проезжей части дорог планируется использование раствора воды и специального шампуня.

- Экологически безопасным химическим препаратом в июне отмоют все дороги второй категории, в том числе улицы, относящиеся к гостевым и туристическим маршрутам, при этом оборудованные системой ливневой канализации. Ее наличие - необходимое условие, поскольку средство нужно полностью смыть с дороги в течение 1 часа, - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.